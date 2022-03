Crytical, chi è il concorrente di Amici 2022/ Il rapper rifiuta la sfida con Luigi?

Chi è Crytical, il concorrente del serale Amici 21

Uno dei protagonisti del serale Amici 21 è Crytical, al secolo Francesco Paone. Il giovane cantante o meglio rapper è originario di Pescara ed è uno dei più giovani concorrenti a prendere parte della gara dei talenti prodotta e condotta da Maria De Filippi, a soli 18 anni. Della sua vita privata non ci è dato sapere molto, anche perché il rapper mantiene il massimo riserbo sul suo conto. Quel che può certo dirsi su di lui è

che ha una sorella di nome Aurora e una fidanzata di nome Annamaria originaria di Pescara come lui. Sul suo profilo Instagram con oltre 88mila followers, non a caso, Crytical – seppur attivo come crytical_mc- non condivide con il web molto di sé ed ha ad oggi pubblicato pochi post, concernenti perlopiù alcune sue esperienze intraprese alle prese con dei live show musicali e delle prove sostenute ad Amici 21.

Il percorso di Crytical ad Amici 21: dalla Pettinelli a Zerbi

Al talent-show di Canale 5 il rapper accede in seguito alla vittoria della sfida che lo vede schierato come esterno contro Tommaso, ex allievo di Lorella Cuccarini. Ben presto viene adottato dal team di Anna Pettinelli ed è grazie alla voce Rds che il rapper conquista molto presto la maglia dorata per l’accesso alla fase serale Amici 21. Ad oggi ha rilasciato nella scuola di Canale 5 i singoli Casa mia e Le mie parole fanno male e su Spotify Italia registra oltre 96mila ascoltatori mensili. Al serale di Amici 21 in corso, Crytical al secolo Francesco Paone fa squadra con il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Le anticipazioni tv relative al primo serale dello show -del 19 marzo 2022- lo vedono palesare un rifiuto ad un’esibizione al guanto di sfida voluto da Rudy Zerbi con il pupillo Luigi Strangis, sulle note di un medley di 3 canzoni: il rapper ritiene iniquo il guanto, anche se i 3 giudici adibiti alle votazioni lo dichiarano equo. Che Crytical possa rivelarsi presto uno degli eliminati al serale Amici 21?











