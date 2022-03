Crytical o Christian, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Anticipazioni rivelano che oltre a Calma fuori…

Crytical e Christian al ballottaggio di Amici 2022

Anche la seconda serata del serale di Amici 2022 prevede una doppia eliminazione. Oggi, 26 marzo 2022, gli allievi di Amici 21 tornano sul palco per una nuova sfida che, come la scorsa settimana, prevede un eliminato diretto che arriverà nel corso della prima manche, e uno che verrà invece annunciato alla fine delle successive due manche.

Crytical e Christian sono i due nomi a rischio eliminazione del secondo serale di Amici 21 verranno annunciati alla fine della seconda e terza manche. Christian, è un ballerino di Raimondo Todaro e, dunque, appartenente alla squadra Todaro-Cuccarini, e Crytical, allievo di Anna Pettinelli, e dunque appartenente alla squadra Pettinelli-Peparini. Così come accadeva lo scorso anno, anche in questa edizione del serale Amici 2022 l’eliminato non viene annunciato in diretta, bensì in casetta, alla fine della puntata.

Crytical e Christian hanno scoperto l’esito della sfida alla fine del serale Amici 2022 in casetta. Una volta finita la sfida in studio, tutti gli allievi rimasti in gara sono tornati a quella che è per mesi è stata la loro abitazione per apprendere il nome dell’eliminato. Maria De Filippi si è collegata con loro e, dopo averli preparati alla notizia, ha annunciato il nome. Ma chi tra i due ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, il secondo eliminato della prima puntata del serale Amici 2022 è Crytical. Christian, dunque, si salva dall’eliminazione per la seconda volta consecutiva ma, a quanto pare, continua a non convincere la giuria di Amici 21.

