Csm, Pasquale Grasso si dimette da presidente Anm/ Scandalo Palamara, caos magistrati

Dopo le pressioni del direttivo e le richieste esplicite di Area, Unicost e Aei (tre delle correnti della magistratura) il Presidente dell’Anm – Associazione Nazionale Magistrati – Pasquale Grasso si è dimesso dal suo ruolo: lo scandalo Palamara-Lotti e il caos interno al Csm hanno portato alla fine l’ex membro di Magistratura Indipendente (si è autosospeso perché non d’accordo con la decisione di non far sospendere i magistrati protagonisti degli incontri con Luca Lotti e Luca Palamara) hanno portato al logoramento anche dell’Anm con le pressioni del Comitato Direttivo Centrale che alla fine ha portato alle dimissioni di questa mattina di Pasquale Grasso. Il magistrato, preso atto degli interventi dei gruppi all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha deciso di dare le proprie dimissioni con effetto immediato: «Mi farò da parte se richiesto, non avendo intenzione di invelenire una situazione già molto complicata. Chiedo a tutti, però, una posizione chiara e un’assunzione di responsabilità» aveva detto nel suo discorso di apertura. Vedendo poi la situazione e le richieste delle varie correnti interne, specie appunto Area, Aei e Unicost, Grasso ha preso atto e rassegnato senza ripensamenti le sue dimissioni: «Vi ho ascoltato vi comprendo e ovviamente rassegno le mie dimissioni».

CAOS IN CSM E ANM: LE MOSSE DELLA POLITICA

Non sono mancate però delle stoccate lanciate dallo stesso Grasso alle altre correnti, compresa la “sua” Magistratura Indipendente: «Vi ho ascoltato tutti. Vi comprendo e vi rispetto. Vi rispetto e vi ringrazio. Vi rispetto molto più di quanto abbiate dimostrato di rispettare me. Potrei osservare che le vostre considerazioni hanno deliberatamente trascurato la prospettiva cronologica degli avvenimenti. Potrei dolermi di convenienti fraintendimenti della mia condotta. Vi ho ascoltato e compreso. Ovviamente rassegno le mie dimissioni. Lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso. Nel ricordo di un grande intellettuale del passato, che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, l’uomo morale dice no a se stesso», avrebbe detto Grasso come riportato dal Fatto Quotidiano. La bufera sul Csm, al netto della scelta del Quirinale di far partire una rivoluzione interna che porti al cambiamento delle regole per le nomine interne al Consiglio, non si placa e la politica col caso Lotti ovviamente si intreccia al caos interno dei magistrati: secondo il Ministro Bonafede serve al più presto una riforma della giustizia che porti ad un «muro che separi la politica dalla magistratura». Molto critico ma interessante il giudizio del giornalista Marco Taradash che in queste ore, dopo le dimissioni di Grasso, ha twittato: «Al di là della coerente ipocrisia dell’#ANM, parlare della “politica” che invade la giustizia è doppiamente da falsari. Uno, avete invaso la “politica” per 25 anni di seguito. Due, oggi non è “la politica”, ma il Pd. Ditelo con chiarezza. Non lo dite perché trafficate con tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA