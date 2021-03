Cts, Draghi cambia i membri?/ Confermati solo Locatelli e Brusaferro: Miozzo out e…

Matteo Salvini lo richiede da tempo e lo ha ribadito anche negli ultimi giorni, ma ora sembra prossima la decisione del Premier Mario Draghi che potrebbe confermare – clamorosamente – l’azzeramento (o quasi) del Cts. I rumurs che circolano nelle ultime ore sono stati “confermati” dall’anticipazione data da Dagospia nel pomeriggio: «oggi Mario Draghi potrebbe sostituire tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico». L’occasione è fornita dall’addio del coordinatore Agostino Miozzo, confermato dal Governo nella giornata di ieri: «lascio l’incarico di coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per diventare consulente del ministro per l’Istruzione Patrizio Bianchi», ha spiegato lo stesso Mozzo nell’odierna intervista al Corriere della Sera.

A Repubblica invece Miozzo dà uno spunto di riflessione in più che potrebbe rientrare nella discussione sul presunto azzeramento delle prossime ore: «il Cts ha esaurito il suo motivo di essere. Ha lavorato bene, con coraggio, per 13 mesi. Possiamo dire che tra vuoti istituzionali e risposte da sperimentare ha contribuito a salvare questo Paese, ma adesso non serve più». Secondo Agostino Miozzo, la nuova governance scelta direttamente da Draghi – commissario all’emergenza Figliuolo e Protezione Civile con Curcio – «è pienamente in campo. Credo che in uno o due mesi al massimo il Cts possa sciogliersi, meritando l’applauso della Nazione».

CTS, ECCO CHI RESTA (E CHI VA)

Draghi nel giro di poche settimane è riuscito prima ad azzerare del tutto la “cabina di regia” sulla pandemia, sostituendo Arcuri e Borrelli con il generale Francesco Paolo Figliuolo e il nuovo capo del Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio, ma ora potrebbe essere pronto a un cambiamento ancora più consistente (almeno nei numeri): lo “scoop” di Dagospia rivela del possibile azzeramento del Cts, con fermi solo i membri Silvio Brusaferro (Presidente Istituto Superiore di Sanità) e Franco Locatelli (Presidente Consiglio Superiore di Sanità). Per tutti gli altri – da Iachino a Iavicoli, da Magrini a Ruocco, da Sebastiani a Richeldi e Rezza – potrebbe non essere confermata la carica attiva di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

In attesa di capire se effettivamente Draghi passerà all’azione anche sul fronte “esperti”, quello che è certo è la sostituzione che a breve dovrà avvenire sul fronte del coordinatore: fuori Miozzo, si fa il nome di Fabio Ciciliano, medico e dirigente della Protezione Civile, per dare ancor più continuità all’azione Figliuolo-Curcio su piano vaccinale e decisioni anti-Covid. La “rivoluzione” morbida del nuovo Presidente del Consiglio è pronta a proseguire, anche se per il momento tutto tace da Palazzo Chigi: vedendo quanto avvenuto con Arcuri e Borrelli nei giorni scorsi, tutto potrebbe essere in maniera rapida essere normato con una nomina nel prossimo Consiglio dei Ministri.



