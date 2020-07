Cts “rischio rientro a scuola, mancano i banchi”/ Mascherina sempre quando ci si alza

Il ritorno a scuola è deciso dopo le linee guida del Ministro Azzolina? Per nulla e tanto i presidi quanto il Comitato Tecnico Scientico mettono a rischio il “piano” che prevede dal 1 settembre il rientro tra i banchi per i recuperi e dal 14 settembre il via ufficiale dell’anno scolastico in tutta Italia. In una intervista al Sole 24 ore Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) ha espresso tutti i dubbi in merito al piano di rientro del Governo: «Noi siamo tecnici che danno indicazioni sulla base di valutazioni scientifiche. Queste ci dicono che per arginare il contagio per via aerea, le famose goccioline droplet, serve un metro di distanza. Noi non possiamo dire che, visto che gli spazi non ci sono, allora bastano 20 centimetri», si difende il tecnico davanti alle critiche di presidi e associazioni scolastiche nel merito delle regole rigide sul distanziamento.

Non solo, Miozzo aggiunge «non possiamo addossarci la responsabilità di 50 anni di distrazione pubblica verso la scuola dove non si fanno investimenti sulle aule e gli spazi da tanti anni». È poi sul tema dei banchi che il Cts fa ben comprendere come l’ottimismo del Miur non si sposa con le condizioni attuali dei piani (e dei tempi) di “ristrutturazione” degli edifici scolastici: «non si possono comprare 8 milioni di banchi singoli il 1° settembre […] Bisogna dunque pianificare il rientro a scuola da adesso e sicuramente si è già in ritardo».

LE REGOLE DEL CTS SULLA MASCHERINA IN CLASSE

Il piano di “ultima generazione” promesso dalla Azzolina per i nuovi banchi singoli che eviterebbero il contatto tra i bambini e il rischio di propagazione del Covid è lontano per il momento ad essere adottato dalle diverse scuole d’Italia: così il distanziamento di un metro tra studenti, l’igiene delle mani, l’utilizzo della mascherina e la sanificazione degli ambienti – ovvero le regole base per il rientro a scuola – rischiano di essere non tutte “pronte” per l’inizio settembre. Ma cosa accadrà se ci dovessero essere contagi nelle scuole al via? Secondo Miozzo «Se ci dovessero essere nuovi focolai, bisognerà valutare la situazione. Certo non chiuderemo tutte le scuole, ma soltanto quell’istituto il tempo necessario per sanificare gli ambienti e testare e tracciare tutti gli studenti e i professori che sono venuti a contatto con i positivi».

Nel frattempo Repubblica oggi ha pubblicato le novità emerse dall’ultimo parere del Cts inviato al Ministro Azzolina nelle scorse ore, con particolare accento sul tema mascherine: «Gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina quando si alzeranno dal banco» e questo potrebbe essere la “soluzione” alla mancanza di spazio all’interno delle classi. Nel frattempo l’Associazione nazionale presidi continua ad esprimere dubbi forti sul piano del Governo proprio per la distanza: «Si chiede di chiarire se tale distanza minima abbia valenza ‘dinamica’, come sembra evincersi dal documento Cts del 28 maggio, e cioè se debba essere assicurata in qualsiasi momento della presenza a scuola – quindi anche durante momenti di ‘lavoro di gruppo’ in aula, oppure in caso di deambulazione all’interno dell’aula o nei corridoi, in bagno ecc.ecc. – oppure se sia sufficiente rispettarla in senso ‘statico’ e cioè solo quando gli alunni sono seduti al loro banco».

