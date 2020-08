Cuba Gooding Jr. accusato di stupro/ “Violentò donna nel 2013”: oltre 30 segnalazioni

Cuba Gooding Jr. è accusato di aver violentato due volte una donna nel 2013: arriva come una bomba la notizia a proposito della causa civile iniziata lo scorso martedì contro il 52enne attore statunitense originario del Bronx e Premio Oscar nel 1997 quale Miglior Attore Non Protagonista. Già la scorsa estate, a giugno 2019, si era presentato spontaneamente alla polizia a seguito di un mandato di arresto dopo la denuncia di una donna che sosteneva come l’attore le avesse toccato il seno contro la sua volontà: tuttavia, secondo quanto si apprende, a oggi sarebbero oltre 30 le segnalazioni di episodi simili da parte di diverse donne contro Cuba Gooding Jr. che comunque al momento continua a negare tutto e si professa innocente. In questo caso l’accusa è stata formulata da una donna rimasta anonima che sostiene di essere stata violentata in una stanza del Mercer Hotel in quel di New York.

CUBA GOODING JR. ACCUSATO DI STUPRO: CONTRO DI LUI GIA’ DECINE DI SEGNALAZIONI

“Noi non abbiamo mai ricevuto la denuncia e le accuse sono completamente false” ha detto alla stampa l’avvocato che difende Cuba Gooding Jr. che rimarca come questa volta, a differenza del 2019, non esisterebbero prove video come quando fu accusato di molestie da un’altra donna. In quel caso a incastrare l’attore furono i video di sorveglianza del Magic Hour Rooftop Lounge della Grande Mela che mostravano come il diretto interessato (poi accusato di molestie e abusi sessuali di terzo grado) poggiava la sua mano sulle gambe della donna che peraltro cercava in più circostanze di farlo smettere. Stando ai media americani che da diverse ore si stanno occupando della vicenda, Cuba Gooding Jr. sarebbe stato protagonista di diversi casi simili e che lo vedono sempre invitare una donna a bere qualcosa per poi cominciare ad avere degli atteggiamenti decisamente sopra le righe. Come accennato, al momento sono oltre 30 le donne uscite allo scoperto per denunciarlo ma l’attore, che è fermo da tempo, ha già in un’occasione sostenuto che si tratta di un complotto nei suoi confronti per distruggere la sua carriera.



