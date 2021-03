Cuccarini Vs Celentano “Anche quella in Tv è danza, la fai anche tu”/ “Sei furba”

Si accende la polemica nello studio del serale di Amici 2021 tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini quando arriva il momento del guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica a Rosa. Non uno, ben due guanti di sfida, che accendono lo scontro verbale in studio. La Cuccarini dice la sua: “Questo primo guanto di sfida non lo accettiamo perché questo che dovrebbe essere un Can Can è in realtà una variazione di classico mascherata! Non so che CanCan hai fatto tu Alessandra ma io ne ho fatti tanti e del Can Can è rimasta solo la musica!” La Celentano è agguerrita e ricorda che “Rosa studia da 15 anni, un minimo dovrebbe averlo!” La parola va quindi alla giuria che, a maggioranza, non accetta la proposta.

“Dato che è una notizia che noi già abbiamo, capisco che lei vuole mettere in luce le doti della sua ballerina, secondo me non ha valore farla fare”, motiva infatti Stefano De Martino alla Celentano. Alessandra ha però un altro asso nella manica: un secondo guanto di sfida, anticipato da una lettera che però scatena la risposta della Cuccarini. “In questa lettera mi sembra di sentire un po’ di puzza sotto il naso. Anche in Tv e al cinema vanno in onda delle forme di danza, e comunque ti ricordo che la danza in Tv la fai anche tu da molti anni!”

