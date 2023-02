Cugini di Campagna gelano la Bortone: “Violiamo regolamento di Sanremo e cantiamo qui la canzone”/ Poi è show

Cugini di Campagna e lo show prima di Sanremo a Oggi è un altro giorno

Sono scatenati i Cugini di Campagna nella puntata di Oggi è un altro giorno che anticipa la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Ospiti di Serena Bortone, i quattro artisti si dicono emozionati per la loro partecipazione al Festival e raccontano perché questa esperienza non è arrivata prima: “Negli anni ’70, quando andavamo per la maggiore, Sanremo era pressoché inesistente. Andare a Sanremo era un incremento per Sanremo stesso”.

E a proposito del brano che porteranno in gara raccontano: “La lettera 22 è quella che non c’è e che qualcuno non riesce a trovare, è proprio la metafora di questi tempi”.

Ma è a questo punto che i Cugini di Campagna spiazzano la conduttrice e il pubblico presente. “Stasera vogliamo scioccare.” annunciano prima di alzarsi in piedi e rivelare che sono pronti a far ascoltare la loro canzone in anteprima: “La verità è che questa sera non canteremo al Festival, noi quattro non ci saremo. – annunciano, anticipando la possibile squalifica – Perché noi a Serena dobbiamo regalare la canzone che avremmo cantato a Sanremo, la accenniamo soltanto, anche solo trenta secondi. Passeremo alla storia come gli unici artisti che si sono giocati la carta di Sanremo prima del Festival, pur di fare felici una bella signora”. Inizialmente spiazzata, la Bortone spiega che se è una loro scelta possono fare ciò che vogliono; così i Cugini di Campagna prendono il microfono e iniziano a cantare, svelando però il loro scherzo perché le note sono quelle di ‘Anima mia’.

