Cugini di Campagna, Ivano choc: “Ho fatto la blefaroplastica e un lifting dal chirurgo/ “Non mi vergogno”

Ivano de i Cugini di Campagna, ospiti a La volta buona di Caterina Balivo, si è presentato con un occhio tumefatto lasciando preoccupazione nel pubblico: “Ho preso due cazzotti. Cosa ho fatto? Il chirurgo… son passato dal chirurgo plastico e ho fatto la blefaroplastica, non mi vergono. E’ stato bravissimo, sono andato l’altro ieri poi ho fatto tutto” ha annunciato uno dei componenti dello storico gruppo.

E ancora: “Non ho fatto solo la blefaroplastica. Ho tirato su qui (e si tocca il collo ndr)… ho fatto il lifting. Ho levato questa pappagorgia“. A questo punto interviene anche la conduttrice: “E’ la prima volta che sono di fronte a un uomo che vanta di essere stato dal chirurgo plastico” tra gli applausi generali del pubblico: “Ma non bisogna vergognarsi” ha aggiunto il cantante.

Lo storico gruppo italiano si è sempre distinto nel panorama musicale, non solo per il particolare timbro vocale ma anche per il loro particolarissimo stile. Ai microfoni de Il Giornale, Ivano Michetti, fondatore del gruppo, ha svelato da dove derivano le iconiche zeppe.

“Crediamo fortemente nelle qualità altrui. Noi siamo in quattro ma nessuno è un doppione dell’altro. Ci trovammo a chiacchierare con Little Tony e gli chiesi: ‘ma come fai ad essere così alto’. Mi ripose: ‘E’ un segreto, te lo svelo ma non dirlo a nessuno. Ho fatto costruire dei tacchi che all’esterno sono alti 4 centimetri ma all’interno sono 6-7 centimetri”. Sarebbe questo il motivo che ha spinto gli artisti ad adottare questo sistema che li ha resi poi iconici.

