Cugini di Campagna inventano canzone per Barbara d’Urso/ Sulle note di Anima mia…

Reunion dei Cugini di Campagna ieri sera a Live Non è la d’Urso dove la conduttrice ha di nuovo invitato i cantanti per rimetterli insieme e quale migliore reunion di quella che li ha visti cantare un vero e proprio inno alla padrona di casa? Sulle note della celebre “Anima mia”, Ivano Michetti e Nick Luciani, dopo la pace ritrovata, si sono esibiti insieme al resto della band proprio in onore della bella Barbara d’Urso che si è spesa tanto per loro in questi mesi cercando di trovare un punto d’accordo e riuscendoci proprio settimana scorsa a Pomeriggio5. Proprio per questo i Cugini di Campagna hanno dedicato un elogio alla regina degli ascolti inventando una canzone sulle note del loro celebre successo, Anima mia. Il gruppo ha voluto celebrare non solo la bellezza della padrona di casa elogiando la sua femminilità ma anche la sua conduzione parlando di “ascolti alti” che solo lei sa fare.

I Cugini di Campagna cantano per Barbara d’Urso

Non è mancato il tipico falsetto dei Cugini di Campagna e nemmeno un acuto che ha fatto sorridere e un po’ commuovere Barbara d’Urso che ha ringraziato i suoi ospiti rimandando poi il suo pubblico all’appuntamento di oggi a Pomeriggio5 e poi di domenica prossima a Live Non è la d’Urso. Siamo sicuri che sentiremo ancora parlare dei Cugini di Campagna soprattutto dopo la reunion ma fino a quel momento, ecco di seguito il video:

Sulle note dei Cugini di Campagna, vi auguriamo buonanotte! Anche noi di Live #noneladurso andiamo a mettere il pigiamino! ✨ La nostra @carmelitadurso vi aspetta domani con #Pomeriggio5 #colcuore 💖 pic.twitter.com/WVmH6OS6eZ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 8, 2021





