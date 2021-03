Live Non è la d’Urso/ Ospiti 7 marzo: Zingaretti, Pierpaolo Pretelli vs le sfere e…

Come ogni domenica, si rinnova su Canale 5 il consueto appuntamento in prima serata con la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, Live non è la d’Urso, che andrà avanti fino alla fine del mese. Nella prima puntata post Sanremo 2021, dunque, anche la programmazione di Casa Mediaset torna ai suoi punti fermi, con la conduttrice napoletana che si prepara a regalarci diverse ore di intrattenimento e come di consueto informazione. Se nella puntata di Pomeriggio 5 dello scorso venerdì non erano giunte le tradizionali anticipazioni, Carmelita ha recuperato oggi, nel corso del collegamento con il Tg5, svelandoci alcuni dei tanti ospiti che prenderanno parte al salotto serale di Canale 5.

Ampio spazio, come da tradizione, sarà dedicato ai protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che ha chiuso i battenti lo scorso lunedì 1 marzo. Non mancherà l’incontro in ascensore che questa sera vedrà Antonella Elia alle prese con l’ex Pietro Delle Piane. I due si sono lasciati ormai da qualche tempo ma a quanto pare entrambi proverebbero ancora dei sentimenti molto forti l’uno per l’altra.

LIVE NON È LA D’URSO: TUTTI GLI OSPITI DELLA PUNTATA DI OGGI 7 MARZO

Ancora Grande Fratello Vip nella puntata di oggi di Live Non è la d’Urso: dopo Giulia Salemi questa sera toccherà al fidanzato Pierpaolo Pretelli scontrarsi con le cinque temutissime sfere. Chi ci sarà seduto sulle poltrone e quali critiche saranno rivolte all’ex Velino? In studio anche la terza classificata nella finale del GF Vip, ovvero Stefania Orlando. La “Queen” del reality non sarà però da sola. Ad accompagnarla la sua famiglia, ovvero il marito Simone Gianlorenzi e la loro amatissima cagnolina Margot. Chiuderà la rosa dei protagonisti del GF Vip anche Rosalinda Cannavò, un tempo Adua Del Vesco.

Non mancherà la musica al centro della puntata di oggi di Live Non è la d’Urso: nel primo appuntamento post Sanremo ci sarà un talk con alcuni dei protagonisti. Infine spazio ad una reunion attesissima, quella che vedrà i riflettori puntati sui Cugini di Campagna. A Live ci sarà spazio anche per l’informazione, dalla campagna di vaccinazione in Italia ai diversi esponenti politici. Tra gli ospiti annunciati da Barbara d’Urso, l’ex ministra Azzolina, il leader della Lega Matteo Salvini e Nicola Zingaretti, ex segretario del Pd che per la prima volta parlerà dalla d’Urso del suo addio dopo averla difesa su Twitter e ricevuto per questo svariate critiche.



