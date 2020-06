CUNEGO IN OSPEDALE PER INFEZIONE CEREBRALE/ “Ma non vedo l’ora di tornare in bici…”

Damiano Cunego, vincitore del giro d’Italia nel 2004, torna a scrivere sui social e lo fa spiegando di essere protagonista di una situazione difficile. Il ciclista è infatti ricoverato in ospedale da una settimana, presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Verona. Il problema di salute che lo ha coinvolto è abbastanza serio, anche se fortunatamente la prognosi è fausta: infezione al “ventricolo cerebrale” che si trova nell’encefalo, un’infezione al cervello sicuramente preoccupante ma che, secondo le parole dello stesso Cunego, sembra fortunatamente in via di guarigione. Cunego ha postato una foto su Instagram mentre sta pranzando in ospedale e ha spiegato così la situazione: “Buona sera a tutti, dopo una settimana di ricovero ho deciso di mandarvi una mia bella foto (finalmente) sorridente. Ho avuto un infezione in un ventricolo cerebrale che mi ha al momento stoppato. Il magnifico Staff della neurochirurgia di Verona e in particolare il Dottor Soda mi stanno seguendo nella terapia quotidiana antibiotica che proseguirò nelle prossime 3/4 settimane.”

CUNEGO: “STO BENE MA CHIEDO RISPETTO DELLA PRIVACY”

Riposo e antibiotici è la ricetta che riporterà Cunego presto in bicicletta, così ha spiegato il campione che oltre a tranquillizzare i suoi followers ha chiesto però anche rispetto per la sua privacy in un momento in cui ha bisogno di tutta la tranquillità possibile per recuperare tutte le energie: “Fortunatamente è risolvibile ma avrò bisogno di un periodo di cura e riposo, di rimanere qui in ospedale per poter tornare il miglior Damiano di sempre. Vi chiedo la cortesia di rispettare la mia privacy in questo periodo. Non vedo l’ora di tornare in bici“. Dunque Cunego è in cura per recuperare al massimo e tornare al più presto in bicicletta: non ha voluto però comunicare le cause che lo hanno portato a contrarre l’infezione, giustamente appellandosi alla privacy. Nell’ultima settimana si era parlato del ciclista ricoverato in ospedale e le voci avevano iniziato a moltiplicarsi, per questo probabilmente ha deciso di uscire allo scoperto su Instagram con un post che ha spiegato nel dettaglio la situazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA