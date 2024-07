Diretta Giro d’Italia Women 2024, classifica/ Streaming video Rai: 8^ tappa decisiva a L’Aquila (14 luglio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA WOMEN 2024, CLASSIFICA: IL DUELLO LONGO BORGHINI-KOPECKY

Oggi domenica 14 luglio ci attende l’ottava tappa Pescara-L’Aquila di 117 km che decreterà il verdetto della diretta del Giro d’Italia Women 2024. Epilogo migliore non avrebbe potuto esserci per la prima edizione organizzata da RCS Sport del Giro d’Italia femminile: infatti la maglia rosa Elisa Longo Borghini e la sua inseguitrice Lotte Kopecky sono separate da un solo secondo, impossibile immaginare un finale più appassionante sulle strade d’Abruzzo per stabilire il nome della vincitrice della classifica generale del Giro d’Italia Women 2024, che tra l’altro sarà in ogni caso nobilissimo.

Elisa Longo Borghini è da anni il simbolo del nostro ciclismo femminile e se completasse la diretta del Giro d’Italia Women 2024 in trionfo sarebbe la ciliegina su una carriera che le ha già portato due bronzi iridati e altrettanti olimpici, due Trofei Alfredo Binda e altrettanti Giri delle Fiandre, una Parigi Roubaix e una Strade Bianche e al Giro d’Italia un secondo posto nel 2017 e uno nel 2020. Dall’altra parte, Lotte Kopecky è la campionessa del Mondo su strada in carica, ha un palmares sterminato su pista (fra cui sei ori mondiali) ma ormai è anche donna da grandi giri, come ha già dimostrato con il secondo posto al Tour de France dell’anno scorso. Tra Pescara e L’Aquila sarà una battaglia epica, magari decisa dagli abbuoni: cosa ci dirà oggi la diretta del Giro d’Italia Women 2024?

GIRO D’ITALIA WOMEN 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Un duello meraviglioso per il successo finale con un’italiana grande protagonista: non serve aggiungere altro per capire che la diretta tv del Giro d’Italia Women 2024 sarà imperdibile oggi, per chi non scenderà sulle strade abruzzesi per seguire questa meravigliosa ottava tappa Pescara-L’Aquila. L’appuntamento sarà dalle ore 12.50 con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Giada Borgato, prima su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 per le fasi decisive su Rai Due, prima del Tour. Sito o app di Rai Play garantiranno quindi a tutti la diretta streaming video del Giro d’Italia Women 2024.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL GIRO D’ITALIA WOMEN 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA WOMEN 2024: IL PERCORSO DELLA DECISIVA 8^ TAPPA

Con un solo secondo di differenza, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza oggi nella diretta del Giro d’Italia Women 2024, allora scopriamo il duro percorso dell’ottava tappa Pescara-L’Aquila di 117 km. La partenza sarà da Pescara alle ore 10.50 e quasi subito si comincerà a salire: superato il traguardo volante a Catignano (km 28,1), che però non darà abbuoni – ed è un aspetto da tenere in grande considerazione oggi – saremo già sulle prime rampe della salita verso Forca di Penne, GPM al km 44,3, seguita poco dopo da quella di Castel del Monte (km 66,8), piuttosto impegnativa e infatti di prima categoria.

Da quel momento in poi sarà soprattutto discesa, intervallata però da numerosi strappi, inoltre il finale sarà esplosivo, perché negli ultimi 5 km prima dell’arrivo a L’Aquila avremo lo strappo di via della Polveriera, con punte al 9%, poi una discesa e infine l’ultimo chilometro tutto in salita attorno al 7,6% di pendenza media e con la punta massima all’11%. Ogni minimo distacco potrebbe essere determinate nel duello tra Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky, altrimenti attenzione anche agli abbuoni, che saranno di 10, 6 e 4 secondi per le prime tre, evidentemente potenzialmente decisivi per la diretta del Giro d’Italia Women 2024.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA WOMEN 2024

1. Elisa Longo Borghini (Ita) in 20h42’43”

2. Lotte Kopecky (Bel) a 1”

3. Neve Bradbury (Aus) a 1’12”

4. Pauliens Rooijakkers (Ola) a 2’01”

5. Juliette Labous (Fra) a 2’11”

6. Antonia Niedermaier (Ger) a 2’28”

7. Niamh Fisher (Nzl) a 2’54”

8. Gaia Realini (Ita) a 3’19”

9. Uttrup Cecilie Ludwig (Dan) a 4’18”

10. Mavi Garcia (Spa) a 5’13”











