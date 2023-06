Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria/ Quest’anno si celebra oggi, sabato 17 giugno 2023

La celebrazione del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria segue immediatamente quella del Sacro Cuore di Gesù e si tratta di una festa mobile, esattamente come quest’ultima, in quanto viene celebrata il sabato che arriva due domeniche dopo la Pentecoste. Quest’anno infatti si celebra oggi, sabato 17 giugno 2023.

Il Cuore della Madonna è un vero cuore di essere umano, a differenza di quello del Cristo, ma dal punto di vista della Bibbia è quasi come una sineddoche, ovvero simboleggia la persona nella sua completezza di anima e corpo.

In questo senso, al Cuore della Madonna si attribuisce un significato umano ma anche spirituale. Il cuore è inteso come il centro della persona, con i tutti i suoi sentimenti, le emozioni e la coscienza. Nel Vangelo di San Luca troviamo scritto per due volte che la Madonna “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19; 2,51). Il Cuore della Madonna è quindi uno scrigno che conserva tutti i misteri della vita di suo Figlio.

Storia e iconografia della ricorrenza che celebra il Cuore della Madonna

La ricorrenza fu istituita nel lontano 1944 da Papa Pio XII che la rese ufficiale per tutta la Chiesa Cattolica. In realtà, questo culto ha origini molto più antiche: già a Napoli nel 1640 si diffuse la devozione al Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria grazie a Giovanni Eudes, fondatore della confraternita Cuore di Maria. Solo con la riforma del 1969 fu però deciso quando fissarla. In particolare Papa Pio XII accolse le preghiere di due figure mistiche molto importanti: Beata Alexandrina Maria da Costa e Suor Lucia di Fatima.

Quest’ultima, in particolare, narra che durante l’apparizione del 13 giugno 1917 la Madonna le aveva detto: “Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato”. In una visione successiva le apparvero Gesù e Maria insieme che le lasciarono un grande messaggio di speranza, quello che viene chiamato “La grande promessa del Cuore Immacolato di Maria”: si trattava della promessa di salvezza, una volta giunta l’ora della morte, per tutti i fedeli che si fossero confessati, avessero ricevuto la Comunione e avessero pregato ogni primo sabato del mese per cinque mesi.

Il Cuore Immacolato di Maria, puro e senza macchia, è rappresentato simbolicamente avvolto da una corona di fiori, che ricordano la purezza della Madonna, ma trapassato da una spada affilata, per ricordare il profondo dolore che Maria provò assistendo alla morte e alla crocifissione di suo Figlio.

Il Culto

Il culto del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria è molto importante per tutta la Chiesa, il mondo intero è stato più volte consacrato ad esso da numerosi pontefici e, dall’anno 2000, la memoria è stata resa obbligatoria. Inoltre, nel tempo, sono nate anche molte congregazioni e diocesi sia in Italia sia all’estero. Ci sono addirittura alcune Regioni europee dedicate e consacrate al culto, come la Bretagna, la Corsica e la nostra Emilia Romagna.

I Santi del giorno

Oltre a questa festa mobile, tutti gli anni, il 17 giugno si celebrano, fra gli altri, Sant’Adolfo di Maastricht, San Marciano, Sant’Ipazio e San Nicandro.











