La festa dell‘Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è una delle più sentite dall’intero mondo cristiano e si celebra il giorno 8 dicembre. Si tratta di un dogma fontamentale che riguarda la Madonna che ne prevede altri. Scopriamo com’è nata quest’importante ricorrenza che anticipa il Natale.

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria: la storia del culto

La presenza di Maria nelle Sacre Scritture si intravede già nell’Antico Testamento quando il Signore,

scacciando Eva assieme ad Adamo dal Paradiso in seguito al peccato originale, preannuncia già la venuta di una donna che avrebbe sconfitto il Male, schiacciando la testa del Maligno sotto i suoi santi piedi.

Maria è citata nel capitolo 11 del libro di Isaia come il “fiore nazareno”, il germoglio dell’albero di Jesse sul quale si sarebbe posato lo Spirito Santo.

Gioacchino, un uomo ricco ma assai pio, proveniente da Piscina Probatica, e Anna erano due persone molto anziane che non erano state premiate dalla nascita di un figlio e questo, secondo la tradizione ebraica, non era un segno ben visto dalla comunità.

L’uomo tanto si disperò che si ritirò su una montagna per 40 giorni, digiunando e pregando ardentemente Dio affinché potesse diventare padre. Così fece anche Anna, fino a quando un angelo annunciò loro la grazia ricevuta e la prossima nascita di un figlio.

Così nacque Maria, la “prediletta da Dio”, concepita senza alcuna macchia di peccato, ma redenta già nel grembo di sua madre Anna: Gioacchino, colmo di gioia, portò sua figlia al Tempio, presentandola e sacrificando al Signore 100 capretti, 12 vitelli e 10 agnellini.

L’8 dicembre dunque si celebra la Concezione Immacolata di Maria di Nazareth, un culto millenario molto vivo in Oriente già nel VI d.C, diffusosi poi anche nel mondo cristiano occidentale a partire dal X secolo.

Ufficialmente sarà Pio IX a dichiarare l’Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine come dogma ufficiale nell’anno 1854, su richiesta insistente sia dei fedeli sia dei vescovi di tutto il mondo.

Gli altri tre dogmi riconosciuti dalla Chiesa in relazione alla figura della Madonna sono la Divina Maternità, la Perpetua Verginità, avendo concepito Gesù in virtù della discesa su di lei dello Spirito Santo, e poi l’Assunzione, ossia l’ascesa della Madonna nei cieli con tutto il suo corpo.I festeggiamenti per l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

I festeggiamenti per l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

L’Immacolata Concezione è celebrata in tutta Italia, tra feste e tradizioni sentite, come ad esempio i falò accesi per l’occasione in Abruzzo, Marche, Campania e in Puglia: i fuochi ad esempio incorniciano la processione di Vietri del Mare dell’8 dicembre.

Ad Altofonte la processione in onore dell’Immacolata Concezione prende il nome di Mattutino e si svolge tra preghiere e canti liturgici, mentre a Termini Imerese i cortei religiosi sono tre, tra i quali quello particolarmente suggestivo notturno.

A Floridia alla processione degli scupiddi con donazione degli ex-voto del 7 dicembre, segue l’esposizione del simulacro e un’altra processione l’8 dicembre, con fuochi d’artificio a concludere la festa.

Il Patronato dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

L’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è Patrona di Gerace, borgo calabrese sito sulla Costa dei Gelsomini, tra l’Aspromonte e il Mar Ionio. Nel centro storico di stampo medioevale svetta la Cattedrale di S.Maria Assunta, eretta nell’anno 1000 in stile romanico, mentre il cuore pulsante della cittadina è Piazza del Tocco, sulla quale si affacciano eleganti edifici come il Palazzo Migliaccio e Palazzo Calceopulo.

Dalle bombarde, ossia le terrazze della cinta muraria di Gerace, si possono ammirare la terra della Locride e i resti del Castello.

Gli altri Santi del giorno

L’8 dicembre si celebrano santi e beati come San Teobaldo di Marly, Beato Pietro de Haro, Sant’ Eutichiano, Sant’Eucario di Treviri, San Sofronio di Cipro e San Natale Chabanel.