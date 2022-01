“Cura al plasma funziona”/ Studio su 1.500 pazienti: “Molto efficace nei casi gravi”

La cura al plasma funziona: a dirlo ai microfoni della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano e andata in onda nella serata di martedì 18 gennaio 2022, è stata la professoressa Giustina De Silvestro, responsabile dello studio sul plasma a Padova. Come ha dichiarato l’esperta nel dialogo telefonico con la giornalista Marianna Canè, il lavoro di ricerca si è concluso ad agosto e si può dire che la terapia ideata dal professor Giuseppe De Donno abbia funzionato. Lo si evince, in particolare, dalle conclusioni contenute nello studio pubblicato il 27 dicembre scorso sull'”European Journal of Internal Medicine”, che ha coinvolto oltre 1.500 pazienti.

Il plasma iperimmune si è rivelato particolarmente efficace nei più anziani e nei pazienti in terapia intensiva e, come detto dalla dottoressa De Silvestro, gli ottimi risultati registrati in una casistica così ampia, che parte addirittura dall’alba della pandemia di Coronavirus, non vi sono dubbi sul fatto che la cura “che viene dal popolo e torna al popolo”, per mutuare la medesima espressione utilizzata da De Donno in un suo intervento, sia un’arma in più contro il virus.

CURA AL PLASMA, PARLANO I PAZIENTI DEL PROFESSOR DE DONNO: “VIVI GRAZIE A LUI, CI HA FATTO RINASCERE”

Nel prosieguo del servizio televisivo firmato “Fuori dal Coro”, l’inviata Marianna Canè ha incontrato alcuni pazienti che si sono sottoposti alla cura al plasma del professor Giuseppe De Donno. Un’intuizione, quella del medico, scomparso sei mesi fa, che contribuì a salvare le vite di decine di persone in piena pandemia, nel 2020, quando ancora non si disponeva di un vaccino anti-Covid.

Tra gli intervistati c’era anche un uomo che ha trascorso dieci giorni in coma tra la vita e la morte, prima di riprendersi grazie alla terapia: “Il plasma mi ha ridato la vita. Mi sentivo una larva”. Gli ha fatto eco un altro paziente di 60 anni, che ha detto di sentirsi come un bambino: “Ero intubato e sedato, ma oggi mi sento rinato. Io sono l’esempio vivente che la cura al plasma funziona”.

