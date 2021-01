Cura educativa, diretta video Miur/ Come cambia scuola e confronto con altri Paesi

Il Ministero dell’Istruzione ospita oggi, sabato 30 gennaio 2021, il seminario “Cura educativa”, secondo appuntamento del ciclo di incontri “Ripensare l’educazione nel XXI secolo: incontri per riflettere, proporre, agire”. Dalle 9:30 si discuterà delle prospettive del mondo dell’istruzione in Italia, con un confronto anche rispetto agli altri sistemi educativi europei. Il programma prevede l’introduzione della ministra Lucia Azzolina, poi nel corso della prima sessione interverranno Raffaele Ciambrone, dirigente tecnico del Ministero dell’Istruzione, Giacomo Stella, professore ordinario di Psicologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, e Eraldo Affinati, scrittore e docente, nonché fondatore della scuola “Penny Wirton”.

Alla seconda sessione, quella pomeridiana (dalle 15:00 alle 17:00), parteciperanno Lucio Cottini, professore ordinario di Pedagogia speciale dell’Università di Urbino, Marco Lodoli, scrittore, giornalista e insegnante, Cor Meijer, direttore dell’Agenzia europea per i Bisogni educativi speciali e Annalisa Minetti, artista e atleta paralimpica.

“CURA EDUCATIVA” IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Il seminario “Cura educativa” verrà trasmesso in diretta video streaming dal Ministero dell’Istruzione attraverso il suo canale YouTube. Il Miur ha deciso di riprendere il titolo del Rapporto dell’Unesco, “Ripensare l’educazione. Verso un bene comune globale?”. Si tratta di un documento che suggerisce una visione umanistica dello sviluppo e di considerare educazione e conoscenza come beni comuni globali per conciliarne finalità e organizzazione tramite l’impegno sociale collettivo. Il Ministero dell’Istruzione ha accolto, dunque, quell’invito al dialogo che parte da un interrogativo importante: di quale educazione abbiamo bisogno nel XXI secolo? L’educazione deve anche rispondere alle nuove sfide, come la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Un approccio umanistico in un momento in cui la società è messa a dura prova dalle conseguenze della pandemia Covid. Negli incontri precedenti c’è stata un’analisi del presente, della scuola attuale, con le sue criticità e i punti di forza. Ora si volge lo sguardo al futuro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA