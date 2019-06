Cyber attacco Usa contro l’Iran/ Trump “mai revocato raid, l’ho solo sospeso”

I venti di guerra tra Usa e Iran non solo vengono “confermati” ma sono assai più vicini di quanto si potesse sperare dopo la sospensione-revoca degli attacchi aerei di Trump alla Repubblica Islamica di Teheran negli scorsi giorni: in primis, lo ha confermato lo stesso presidente Usa che il piano di attacco all’Iran è stato solo sospeso e per nulla revocato come ha riportato la stampa mondiale dopo la notte di “semi-follia” tra giovedì e venerdì. In secondo luogo, nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno lanciato un fitto cyber attacco contro un gruppo di 007 dell’Iran che secondo la Cia sarebbe dietro l’attentato alle petroliere nel Golfo dell’Oman di qualche giorno fa. Secondo il New York Times, che già è sotto accusa da parte della Casa Bianca per aver rivelato “fake news” in merito alla presunta guerra tra Iran e Usa, l’operazione dello Us Cyber Command è avvenuta (e starebbe continuando) lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.

GUERRA USA-IRAN: TRUMP, “HO SOLO SOSPESO L’ATTACCO”

Sono 3 i funzionari Usa anonimi che hanno poi spiegato all’Associated Press che l’operazione di cyber attacco ha di fatto reso inagibili gli apparati informatici dell’Iran di controllo dei sistemi missilistici. Dopo lo stop alla guerra “convenzionale” per motivi ancora oscuri, Trump – sempre secondo i funzionari americani – avrebbe dato il via personalmente al cyberattacco per lanciare un’offensiva alternativa ai missili terra-aria. Petrolio, nucleare, economia, geopolitica e ora anche cyberguerra: lo scontro acceso su tutti i fronti tra Usa e Iran (e di riflesso, anche tra Arabia Saudita da un lato, Siria, Iraq e Russia dall’altro) preoccupa il mondo. Trump dal conto suo ha aggiunto poche ore fa di non aver mai revocato l’attacco all’Iran, ma di averlo soltanto “sospeso” in attesa di capire come agire nel miglior interesse americano: al momento la guerra militare resta «un’opzione sul tavolo» anche se il Presidente Usa conferma di non volerla come prima scelta. «Ho sospeso l’attacco perché ci sarebbero state 150 vittime. Se ci fosse però la guerra con Teheran ci sarà una distruzione come non l’avete mai vista prima», twitta Trump non prima di aggiungere la sua richiesta senza pre-condizioni «Non puoi avere armi nucleari. E se vuoi parlarne, bene. Altrimenti, puoi vivere in un’economia a pezzi per tanto tempo a venire». Nel frattempo, nelle piazze di Teheran diversi parlamentari si sono riuniti questa mattina per manifestazioni con canti e slogan del tipo “morte all’America”. Il vento di guerra soffia più forte che mai..

© RIPRODUZIONE RISERVATA