Iran-Usa, è tensione: abbattuto drone/ Trump “Se bombarderemo? Lo scoprirete presto”

Sale la tensione tra Iran e Usa dopo la notizia di un “drone spia americano” abbattuto. Ad annunciarlo, come riferisce RaiNews, sarebbero stati i Guardiani della rivoluzione iraniana dopo che il drone Usa avrebbe violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica. L’aereo abbattuto dalle forze aeree nella provincia costiera di Hormozgan, a Sud dell’Iran, come riferisce Press Tv sarebbe un modello di Global Hawk. Il Pentagono ha inizialmente smentito la notizia ribadendo l’assenza di aerei americani nella zona dell’Iran indicata. Successivamente è stata invece confermata la notizia dell’abbattimento del drone sopra lo stretto di Hormuz. “Il veicolo statunitense è, sì, stato abbattuto, ma era operativo in una zona di spazio aereo internazionale”, è stato chiarito. Stando a quanto emerso da fonti americane, il drone in questione sarebbe un Mq-4c Triton della Us Navy, da ricognizione. Donald Trump ovviamente non è rimasto in silenzio ma dopo la notizia ha twittato: “L’Iran ha commesso un grave errore!”.

USA-IRAN: NUOVE TENSIONI DOPO DRONE AMERICANO ABBATTUTO

Il presidente Usa, dallo Studio Ovale dove sta ricevendo il premier canadese Justin Trudeau, ha cercato di mettere inizialmente a freno le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran commentando: “È difficile credere che sia stato intenzionale […] Non c’era un uomo o una donna nel drone. (Se un pilota ci fosse stato) avrebbe fatto una grossa differenza”. Tuttavia non ha escluso la possibilità di discussioni future con Teheran. Sul piano opposto, l’Iran ha già fatto sapere tramite il comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniani che “risponderà a ogni aggressione straniera e la nostra reazione è, e sarà sempre, categorica e assoluta”. Dopo l’abbattimento di un drone Usa, il presidente Trump ha replicato ai giornalisti che ipotizzavano possibili bombardamenti da parte degli Stati Uniti come risposta: “Lo scoprirete presto”, si è limitato a commentare. L’episodio, di fatto, si è andato ad inserire in un quadro di escalation della crisi diplomatica tra l’Iran e gli Usa, sebbene entrambi i Paesi affermino di non essere in conflitto militare.

