CYBERSECURITY/ Nella partita dei finanziamenti statali anche le mani di Israele

Anche in Italia come in tutti i Paesi europei ed extraeuropei esiste una forte competizione per accaparrarsi i sostanziosi finanziamenti da parte dello Stato italiano, e in modo particolare dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), in merito alla sicurezza informatica.

Allo stato attuale abbiamo da un lato la società bitCorp, gestita dagli ex ufficiali dell’intelligence dei carabinieri Gianluca Tirozzi e Christian Persurich, mentre dall’altro lato abbiamo la Cy4gate, il cui amministratore delegato Domitilla Benigni è guarda caso anche amministratore delegato del suo azionista di maggioranza Electronica. Inoltre la Domitilla Benigni è stata nominata membro del comitato tecnico-scientifico della nuova agenzia Acn, la cui finalità è quella di salvaguardare gli interessi nazionali nel settore del cyberspazio costruendo una strategia di carattere nazionale da aggiornare costantemente. L’elemento di competizione fra le medie aziende che si occupano di cyber sicurezza e la Cy4gate consiste nel fatto che queste desiderano ritagliarsi uno spazio di autonomia per non essere escluse dai sostanziosi finanziamenti statali.

Ma esiste un altro aspetto da sottolineare. Nel nostro Paese esiste una presenza ben radicata da parte delle società di sicurezza israeliane, strettamente legate, ovviamente, ai servizi di sicurezza israeliani.

La discreta vicinanza dei servizi di sicurezza israeliani alle società informatiche italiane insomma è diventata ormai un dato di fatto, come dimostra il caso della Dataflow Security, che fra l’altro si è allargata aprendo una sede distaccata in Spagna. Ufficialmente il fondatore è l’italiano Luca Todesco. Tuttavia, secondo fonti di intelligence francese, questa società avrebbe tre reali fondatori e cioè Bruno Keith, Niklas Baumstark e Ofer Cohen. Il personaggio più interessante è certamente Cohen, in qualità di ex membro dell’unità Mamram, che elabora i dati per l’esercito israeliano e cofondatore della Cycura.

