Da grande, Alessandro Cattelan/ Diretta e ospiti 2a puntata: il colpo è Bella Thorne

Anticipazioni seconda puntata Da Grande di Alessandro Cattelan

Stasera, Domenica 26 settembre, torna Alessandro Cattelan su Raiuno con la seconda puntata di Da Grande. L’obiettivo è rimediare agli ascolti particolarmente deludenti della settimana scorsa, con un bottino di poco superiore ai 2 milioni di telespettatori ed uno share del 12.67%. Ballo e divertimento, musica e intrattenimento, ospiti e contributi frizzanti, con tante nuove sfide inedite da superare.

Raoul Bova, compagna e ex moglie: Rocio Munoz Morales e Chiara Giordano/ Cinque figli e..

Alessandro Cattelan, naturalmente, ricoprirà un ruolo fondamentale. Non solo conduttore, ma protagonista di numeri scenografici e improvvisazioni incredibili. “Grazie a tutti quelli che hanno visto la prima puntata di Da Grande e che ci stanno scrivendo“, aveva commentato il conduttore dopo la prima puntata del suo nuovo show, senza farsi scoraggiare dai numeri al di sotto delle aspettative.

Rocco Siffredi, moglie e figli: Rosa Caracciolo, Lorenzo e Leonardo/ Ex miss Ungheria, poi..

Da Grande, info streaming e ospiti seconda puntata: torna Elodie

“Noi siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto, anche se la pallavolo ci ha un po’ segato le gambe, ma cosa devi fare?”, si è domandato Alessandro Cattelan dopo la diretta della prma puntata. “In questi casi devi mettere l’orgoglio italiano davanti a tutto. Io sono un grande tifoso della pallavolo italiana, quindi sono anche un po’ contento contro il mio stesso interesse di quello che hanno fatto”.

Di certo avrebbe preferito che la partita si fosse giocata in un’altra data, ma oramai è tempo di guardare avanti. Nella seconda puntata di Da Grande, il parterre di ospiti è ricco e di tutto rispetto: tornerà la cantante Elodie, oltre a Sangiovanni, Raoul Bova, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Lillo di Lillo&Greg Ma il vero colpo è rappresentanto da Benji e Bella Thorne. Appuntamento fissato in prima serata su Raiuno, dalle 21.25 circa. Ricordiamo che il programma potrà essere seguito in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay.

TOSCA D’AQUINO/ “Bugie bianche? Giusto dirle: tuteli le persone che ti vogliono bene”

© RIPRODUZIONE RISERVATA