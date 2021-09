Da Nancy Brilli a Michela Trevisan, le ex compagne di Luca Manfredi/ I quattro figli

Luca Manfredi, figlio di Nino Manfredi, ha avuto 4 figli avuti da 3 mamme diverse. Il più grande è Matteo, 24 anni, specializzando in Economia, nato dalla relazione con Costanza Sansoni, restauratrice a Firenze: “Matteo ha la passione per i motori e dopo la laurea ha fatto uno stage alla Ducati”, ha raccontato Manfredi a LaPresse. Dal 1997 al 2002 Luca è stato sposato con l’attrice Nancy Brilli, con cui ha avuto il figlio Francesco, nato nel 2000. Il ragazzo studia arte, moda e costume a Londra e ogni tanto fa il modello. “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio. La sua organizzazione familiare è la più complicata di tutte, con quattro figli da tre madri diverse. Ci vuole buon senso e buona elasticità”, ha raccontato la Brilli al sito Interviste Madyur.

Luca Manfredi: i figli e le ex compagne

Luca Manfredi si è poi risposato con Michela Trevisan, conosciuta in Umbria: “Di lei, oltre allo sguardo deciso, ma al tempo stesso malinconico, mi sono piaciute la forza e la determinazione con cui ha tirato su una figlia avuta da un precedente matrimonio quasi da sola”, ha raccontato a LaPresse. Dal secondo matrimonio sono nate le gemelle Margherita e Matilde: “Si divertono molto a recitare, sono le uniche che hanno ereditato la passione da nonno Nino”. Luca Manfredi ha mantenuto un buon rapporto con le sue ex, anche se non sono mancati momenti difficili: “I miei figli, pur avendo mamme diverse, si vogliono molto bene tra loro. Un giorno alla settimana mangiamo tutti insieme da me, a Roma, cucinando a turno”.

