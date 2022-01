Da Noi…A Ruota Libera, anticipazioni 9 gennaio/ Nino D’Angelo, Vittoria Puccini e..

Da Noi…A Ruota Libera: anticipazioni puntata 9 gennaio 2022

Sarà una puntata come sempre all’insegna delle emozioni quella di “Da Noi…A Ruota Libera” in onda oggi, domenica 9 gennaio 2022. Ma quali sono le anticipazioni dell’appuntamento odierno col programma condotto da Francesca Fialdini su Rai Uno? Si comincia inevitabilmente dagli ospiti, ingrediente imprescindibile di uno show, giunto alla sua terza edizione, che non ha perso di vista la sua mission originaria: raccontare storie di vita. Si comincia allora con Nino D’Angelo, il cantante napoletano che nelle scorse settimane ha presentato il suo nuovo album (e libro) dal titolo “Il Poeta che non sa parlare“. Una definizione, questa, che porta il copyright di un’insegnante di infanzia di Nino D’Angelo. L’interprete partenopeo racconterà questo aneddoto alla padrona di casa? Lui non sarà comunque l’unico ospite della puntata.

Tullio Solenghi, Vittoria Puccini, Pierpaolo Spollon, Luca Argentero in studio

Tra gli ospiti della puntata di “Da Noi…A Ruota Libera” del 9 gennaio c’è anche Tullio Solenghi. La simpatia travolgente di un attore poliedrico come l’attore genovese entrerà nelle case del pubblico di Rai Uno. In studio, inoltre, Francesca Fialdini ospiterà altri due attori: una, Vittoria Puccini, approfitterà della sua ospitata per presentare al pubblico la nuova fiction di cui sarà protagonista a partire da lunedì su Rai Uno, “Non Mi Lasciare“; l’altro, Pierpaolo Spollon, dopo il recente successo della serie “Blanca“, è pronto a tornare sul piccolo schermo con la seconda stagione di “Doc -Nelle tue mani“, la serie che segue le vicende di Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti e che ha reso lo stesso Spollon beniamino del pubblico (in particolare quelo dei social).

