Ospiti Masterchef 2024: il meglio della cucina italiana e internazionale

La quattordicesima edizione di Masterchef Italia è pronta ad infiammare la televisione italiana con tante novità, sfide, emozioni e, soprattutto, tanti ospiti che rappresentano il meglio della cucina italiana e internazionale e che metteranno alla prova i concorrenti nel corso delle varie puntate svelando, tuttavia, anche alcuni segreti del loro lavoro. In ogni edizione, i concorrenti hanno la fortuna di conoscere e lavorare, anche solo per poche ore, con i big della cucina che, con fantasia, estro e tanto lavoro, hanno contribuito anche a creare nuovi piatti o abbinamenti di sapori.

Per l’edizione 2024 di Masterchef Italia il cui motto è “tutto può succedere”, la cucina più famosa della televisione italiana accoglie davvero i big del sapore e del gusto come Davide Oldani, Hélène Darroze e Pía León.

Chi sono gli ospiti di Masterchef Italia 2024: i big della cucina internazionale

Tra gli ospiti di Masterchef Italia 2024 spicca Davide Oldani, calciatore mancato che ha trovato nella cucina la propria strada diventando uno dei nomi più importanti della cucina italiana e non solo. “A sedici anni ero già in C2, nella squadra di Rho, la Rhodense, ormai professionista. Però frequentavo l’alberghiero”, le parole dello chef che, conclusi gli studi, si è perfezionato in grandi ristoranti internazionali.

Hélène Darroze è la regina indiscussa della cucina e rappresenta la quarta generazione di una famiglia di chef. Pía León è nata a Lima nel 1986, in una famiglia appassionata di cucina, e ha iniziato ad aiutare la madre nella sua attività di catering dall’età di sedici scoprendo così la passione per la cucina e diventando uno dei nomi più importanti.