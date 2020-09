Daily Tampon, test rapido salivare italiano/ Come funziona, costo: avviata produzione

Si chiama “Daily Tampon” il primo test salivare italiano super rapido. È in grado di far sapere nel giro di tre minuti se si è positivi o meno al coronavirus. Il test è stato realizzato da un’azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l’università del Sannio. Il test, che dà il risultato di positività o negatività a Sars-CoV-2 dalla saliva, ha ricevuto l’approvazione del Ministero della Salute, quindi può avviare la produzione. L’azienda Allum di Merate si occupava di tutt’altro: da 40 anni realizza sistemi di illuminazione, ma il coronavirus ha cambiato tutto. «A inizio anno stavamo progettando lampade che potessero sanificare gli ambienti dal virus, ma ci siamo resi conto che diventava un’operazione troppo lunga e onerosa», ha dichiarato la titolare Stefania Magni a PrimaMerate. Durante il lockdown invece si sono chiesti come potessero aiutare l’Italia a tornare alla normalità nel modo più rapido possibile. Il test rapido salivare può senza dubbio aiutare in una fase in cui bisogna convivere col Covid-19.

DAILY TAMPON, COME FUNZIONA TEST RAPIDO E COSTO

«Abbiamo iniziato a studiare insieme a Pasquale Vito, professore di genetica dell’Università degli Studi del Sannio, e allo spin-off universitario Genus Biotech di cui è presidente, questo tampone giornaliero con risultato veloce», ha proseguito Stefania Magni a PrimaMerate. Come funziona Daily Tampon? Basta un cotton-fioc per prendere un campione di saliva, lo si appoggia sul tampone e poi grazie all’uso congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato come accade per un test di gravidanza: due strisce indicano un risultato positivo, se è una allora si è negativi al coronavirus. Riuscire ad ottenere un risultato così importante in un tempo così ristretto è importante, soprattutto in posti in cui bisogna gestire un flusso di persone grande, come scuole e ospedali, ma anche per riaprire quei settori che operano a porte chiuse, come sport e musica. Per quanto riguarda infine il costo, secondo quanto riportato da mbnews, al momento si sa solo che è contenuto rispetto a quello del tampone: costa meno della metà di quelli che vengono attualmente utilizzati.



