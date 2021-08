Daisy Osakue diretta finale lancio del disco Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato live

DIRETTA DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO OLIMPIADI TOKYO 2020

Daisy Osakue sta disputando la finale del lancio del disco femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, con inizio alle ore 13.00 italiane (le 20.00 locali in Giappone) di oggi, lunedì 2 agosto. Dopo la memorabile giornata di domenica, con l’oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e quello ancora più clamoroso di Marcell Jacobs nei 100 metri, ecco che oggi potrebbe essere Daisy Osakue la nostra migliore rappresentante nelle finali dell’atletica leggera, perché l’azzurra nelle qualificazioni ha ottenuto la quinta migliore misura con 63.66 metri, che è anche il nostro nuovo record nazionale italiano nel lancio del disco femminile. L’atletica leggera italiana ci sta stupendo, con le due perle dei campioni olimpici, ma più in generale anche con un livello di competitività molto alto in quesi tutte le discipline, come non si vedeva da molti anni. Proviamo allora a sognare anche con Daisy Osakue, che non sarà tra le prime favorite ma certamente può recitare da outsider nella diretta della finale del lancio del disco alle Olimpiadi Tokyo 2020.

RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: eliminato anche Re (2 agosto)

DIRETTA DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Daisy Osakue nella finale del lancio del disco alle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda in chiaro nel corso della sessione dell’atletica della sera giapponese. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Risultati Basket Femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Belgio ko con la Cina

DIRETTA DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DEL DISCO OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV: LE AVVERSARIE

In corso la diretta della finale del lancio del disco femminile con Daisy Osakue, vediamo quali sono i nomi di spicco di questa gara. Tra i nomi di spicco abbiamo l’americana Valarie Allman e la cubana Yaime Perez, che hanno iniziato la finale meglio di tutte le avversarie, fra le quali un nome molto illustre è la croata Sandra Perkovic, che ha scritto la storia del lancio del disco femminile. Nelle qualificazioni aveva fatto molto bene anche l’indiana Kamalpreet Kaur, mentre per la Germania un nome di spicco è quello di Kristin Pudenz. Speriamo che Daisy Osakue possa ritagliarsi un posto da protagonista in questa finale in cui, come detto, reciterà da outsider: potrà fare bene? L’inizio con un lancio da 59.97 metri più un nullo non è a dire il vero esaltante…

LEGGI ANCHE:

RISULTATI CALCIO FEMMINILE/ Olimpiadi Tokyo 2020: Canada in finale, battuti gli USA

© RIPRODUZIONE RISERVATA