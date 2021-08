Marcell Jabobs, finale 100 metri/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live e risultato

MARCELL JACOBS FINALE 100 METRI OLIMPIADI TOKYO 2020

Marcell Jacobs corre la finale dei 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020, con inizio alle ore 14:50 di domenica 1 agosto. Straordinario, davvero straordinario l’azzurro che ha corso la sua semifinale in 9’’84, sbriciolando il precedente 9’’94 con cui aveva superato il proprio record italiano in batteria (e timbrando il record europeo). Un risultato straordinario, con un solo rammarico se vogliamo:quello di non vedere la finale della gara regina dell’atletica con due italiani, visto che Filippo Tortu ha mancato la qualificazione arrivando ultimo nella sua batteria.

Jacobs però insegue un sogno, ovvero una medaglia: il 2021 si sta rivelando davvero il suo anno, per tre volte ha già ritoccato il record italiano dei 100 metri e adesso nella finale delle Olimpiadi Tokyo 2020 potrebbe ulteriormente migliorarsi, questo naturalmente potrebbe voler dire andare a prendersi una medaglia che sarebbe chiaramente sensazionale per l’Italia, ma vedremo quello che succederà tra poco in pista.

GLI AVVERSARI DI MARCELL JACOBS NELLA FINALE 100 METRI

Quali sono gli avversari di Marcell Jacobs nella finale 100 metri alle Olimpiadi Tokyo 2020? L’azzurro sarà in corsia 3: come detto il suo tempo è di 9’’84 che è stato lo stesso di Akani Simbine, anche lui capace di timbrare il suo personale e che sarà in corsia 2. In corsia 4 e corsia 5 ci sono i due che dovrebbero essere favoriti per la medaglia d’oro, vale a dire Zharnel Hughes (Gran Bretagna) e Fred Kerley (Usa); all’estremità della pista di Tokyo invece troviamo Andre De Grasse che avrà la corsia 9 (non viene utilizzata la 1, almeno così sembrerebbe) a chiudere poi troviamo il cinese Bingtian Su, l’altro statunitense Ronnie Baker e infine il nigeriano Enoch Adegoke. Le possibilità di medaglia di Marcell Jacobs? Correndo come ha fatto in semifinale, davvero alte: tra poco lo scopriremo…

