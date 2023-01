Dakar 2023, muore uno spettatore italiano/ Coinvolto in un incidente durante la gara

Spettatore muore durante la Dakar 2023

Dakar 2023, il più famoso rally raid al mondo. Uno spettatore di origine italiana è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. La vittima, che si trovava dietro una duna, è rimasta ferita in seguito ad un incidente di gara e ha perso la vita nel corso della Tragica notizia dall’Arabia Saudita, dove è in corso la, il più famoso rally raid al mondo.è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. La vittima, che si trovava dietro una duna, ènel corso della nona tappa di martedì 10 gennaio . Inutile la corsa in ospedale in elicottero, dove l’uomo è arrivato senza vita.

Il decesso dello spettatore, travolto da un mezzo in gara, è stato ufficializzato dagli stessi organizzatori della Dakar. Nel breve comunicato di Amaury Sport Organization si legge: “Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro a una duna è stato coinvolto in un incidente sul percorso del rally. Lo spettatore è stato trasportato in elicottero per ricevere assistenza medica, ma purtroppo è deceduto durante il trasferimento verso l’ospedale“.

Cos’è il rally raid Dakar

Il rally raid Dakar è una gara storica che ormai da quattro anni trova la propria ubicazione in Arabia Saudita. La competizione è nata nel 1979 come Parigi-Dakar e negli anni ha subito variazioni di location. Nel 2008 gli organizzatori, a causa dei conflitti, hanno lasciato il continente africano per trasferirsi in Sud America: da lì varie edizioni si sono tenute in Argentina, Cile, Perù e Bolivia. Dal 2020 la Dakar è approdata in Arabia Saudita. Quella del 2023 è la quarta edizione nel paese del Medio Oriente.

Quello che ha portato alla morte dello spettatore nel corso della Dakar 2023 non è l’unico sinistro della nona tappa del rally. Anche Carlos Sainz è stato protagonista di un incidente che non ha portato però a conseguenze di salute. Il pilota spagnolo, che ha vinto tre volte il Rally Raid più famoso al mondo, è stato costretto al ritiro. “Purtroppo l’auto ha subito gravi danni e non potrà essere riparata” ha annunciato il pilota sui social dopo l’incidente.

