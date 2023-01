Diretta Dakar 2023/ Streamjing video tv: percorso 9^ tappa (martedì 10 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2023: SI RIPARTE DOPO LA SOSTA!

La diretta della Dakar 2023 torna a farci compagnia: martedì 10 gennaio avrà luogo la 9^ tappa, dopo il giorno di sosta (l’unico nel corso della gara) auto, moto, camion e quad tornano a competere in una tappa che è la Riyadh-Haradh, con un percorso che prevede quasi la stessa distanza tra chilometri di trasferimento (328) e prove speciali (358). Quello che succederà nel corso della Dakar 2023 per la 9^ tappa lo scopriremo, intanto possiamo ricordare che bisognerà stabilire i vincitori delle quattro distinte gare (una per categoria).

Per il momento la situazione è ancora incerta: Skyler Howes è primo in classifica tra le moto ma con appena 13 secondi di margine su Kevin Benavides e Mason Klein, mentre tra le auto comanda la coppia Nasser Al Attiyah-Mathieu Baumel, altre tre coppie sono sotto il minuto di ritardo e tra questi abbiamo Sebastian Loeb con il suo copilota Fabian Lurquin. Insomma, le emozioni nella diretta della Dakar 2023 saranno ancora parecchie e noi non vediamo l’ora di tuffarci nella grande atmosfera della 9^ tappa, che sicuramente ci regalerà sorprese…

DIRETTA DAKAR 2023 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che purtroppo non sarà disponibile una diretta tv completa della Dakar 2023, impresa che sarebbe d’altronde titanica: sono comunque previsti alcuni appuntamenti giornalieri che informeranno gli spettatori sugli eventi salienti della giornata svoltasi in Arabia Saudita. Il riferimento saranno gli highlights che in serata saranno disponibili sia sul portale Red Bull sia su Sportmediaset, anche se naturalmente trattandosi di highlights in differita non possiamo parlare nemmeno di una diretta streaming video per la Dakar 2023. Consigliamo a tutti gli appassionati inoltre di consultare anche il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.dakar.com, per rimanere aggiornati sullo svolgimento di questa prima frazione.

DIRETTA DAKAR 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo parlato delle classifiche, ora per la diretta della Dakar 2023 diamo anche uno sguardo a quello che sarà il percorso della 9^ tappa. Come detto si parte da Riyadh, la capitale che è famosa anche a livello sportivo per avere ospitato manifestazioni internazionali (il prossimo 18 gennaio si giocherà qui la Supercoppa Italiana Milan Inter); si procede verso Sud fino ad Al Kharj, una volta raggiunta questa cittadina la strada piegherà totalmente verso Est, avvicinandosi sensibilmente al Qatar.

Le grandi tappe del deserto sono sostanzialmente concluse, ma prima di arrivare al bivacco ci saranno comunque delle dune da superare; nella prima parte della 9^ tappa invece la Dakar 2023 metterà i protagonisti a competizione con i canyon, e dunque ancora una volta bisognerà affrontare larghi tratti in cui le vetture abbandoneranno la strada propriamente detta. Serviranno parecchie abilità alla guida per fare meglio degli altri; a noi adesso non resta che scoprire quello che succederà nel corso della 9^ tappa per la diretta della Dakar 2023.

