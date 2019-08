Dalida/ Su Rai 1 il film con Riccardo Scamarcio (oggi, 3 agosto 2019)

Dalida arricchisce la programmazione televisiva di Rai 1 di oggi, sabato 3 agosto, a partire dalle ore 22:30. Si tratta di una pellicola che è frutto di una cooperazione internazionale che ha visto case cinematografiche italiane francesi e marocchine produrre una pellicola che per l’appunto è incentrata sulle vicende che hanno riguardato la vita della famosa cantante originaria di Il Cairo. La regia di questa pellicola è stata affidata a Lisa Azuelos la quale si è occupata anche della realizzazione della sceneggiatura del soggetto in collaborazione con Bruno Gigliotti. Le musiche della colonna sonora sono state gestite composte da Jean Claude Petit con la scenografia di Emile Ghigo mentre nel cast figurano tanti attori piuttosto apprezzati come Riccardo Scamarcio, Sveva Alviti, Elena Rapisarda, Jean Paul Rouve, Alessandro Borghi e Patrick Timsit.

Dalida, la trama del film

In questa intensa pellicola viene riportata la straordinaria vita della cantante Dalida il cui vero nome all’anagrafe e Iolanda Cristina Gigliotti nata in una piccola cittadina egiziana nei pressi del Cairo in una grande comunità italiana da una famiglia originaria della provincia di Catanzaro. Una donna straordinaria che ha nel proprio sangue l’amore la passione per la musica in quanto suo padre Pietro era un importante musicista che ha lavorato per diverse produzioni internazionali piuttosto importante con particolare riferimento all’opera del Cairo. Una vita fatta di grande successo ma è allo stesso tempo di tantissime problematiche legate ad una depressione che L’ha accompagnata in tutta la maggior parte della propria carriera portandola ad una tragica morte il 3 maggio del 1987 nella sua casa di Parigi per una overdose di barbiturici. Nel corso della propria carriera ha avuto modo di toccare un successo straordinario mi ha permesso di vendere qualcosa come 140 milioni di dischi in tutto il mondo pubblicando 49 album di cui 44 in studio. Un successo che è stato controbilanciato da una vita privata non sempre felice e serena nonostante fosse amata in maniera incondizionata da milioni di fans in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA