Per dodici anni Riccardo Scamarcio e Valeria Golino hanno condiviso la loro vita. I due sono stati insieme per tanto tempo, dal 2006 al 2018, condividendo un amore importante e soprattutto intenso, senza bisogno di diventare marito e moglie per la legge: un passo che comunque i due sembravano pronti a compiere ma che poi hanno deciso di non affrontare. Il loro rapporto, infatti, non ha mai avuto bisogno di ufficializzazioni in quanto molto forte e intenso anche senza una firma su un “contratto”. La loro storia è cominciata dopo la conoscenza su un set: i due si sono innamorati dopo essersi conosciuti sul set del film “Texas” che hanno girato insieme nel 2005.

L’anno successivo sono andati a convivere e fino al 2018 sono stati insieme, condividendo un rapporto molto intenso e ricco di emozioni. Nel 2018, poi, la dolorosa rottura che i due hanno affrontato con grande dignità, senza mai sputarsi addosso cattiverie o lasciarsi andare ai gossip. Le uniche dichiarazioni in merito sono state rilasciate dalla Golino che ha spiegato di aver vissuto con grande sofferenza la separazione dall’uomo che credeva sarebbe stato al suo fianco per sempre, dopo i dodici anni di relazione molto appassionante.

Non è chiaro perché sia terminata la relazione tra Riccardo Scamarcio e Valeria Golino. I due sono stati insieme per ben dodici anni: un rapporto davvero importante e intenso che sarebbe dovuto confluire nel matrimonio ma così non è stato, in quanto il loro legame non aveva bisogno di ufficialità. Dopo la fine della storia con l’attore, la regista napoletana (con mamma greca) ha iniziato un’altra importante relazione con Fabio Palombi, come Scamarcio molto più giovane di lei: un rapporto che le ha fatto dimenticare, almeno in parte, la storia con Golino.