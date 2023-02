Dalila Di Lazzaro/ “Avevo paura dell’aereo, Alberto Sordi continuava a disturbarmi!”

Dalila Di Lazzaro, ospite in collegamento televisivo a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio 2023. L’attrice ha ricordato Alberto Sordi, con cui girò un film ad Hammamet, ma la donna aveva la fobia di volare in aereo, in quanto poco tempo prima aveva avuto un incidente, che lei stessa raccontò a “La Stampa”: “Ero con una mia amica e con il suo compagno decisero di affittare un aereo privato per andare alle Bahamas. Per andarci dovevamo passare sul Triangolo delle Bermuda. Non c’era più la pressurizzazione e stavano scendendo in picchiata fino a toccare l’acqua dell’oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo fermati. Alcuni si sono fatti male, io ero come morta, ero svenuta. Si sentiva che il mare stava risucchiando l’aereo. Mi hanno tirato fuori dall’aereo e mi hanno trascinato fuori sopra l’abitacolo”.

DALILA DI LAZZARO: “ALBERTO SORDI MI DISTURBAVA IN VOLO!”

Dalila Di Lazzaro ha quindi detto in tv da Serena Bortone: “Avevo avuto un incidente aereo, non volevo più volare. Il mio agente mi disse che il film con Alberto Sordi era tutto ambientato in Italia, invece non era vero, dovevo andare ad Hammamet. Quando lo seppi, dovetti andare da un medico, il quale mi diede una cosa per farmi addormentare in aereo. Sordi, però, fece di tutto per svegliarmi, nonostante la troupe gli dicesse di lasciarmi dormire. Arrivò una zia a portarlo via di peso, altrimenti io, dalla fobia che avevo, buttavo giù l’aereo”.

