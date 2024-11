Manuel Pia è il compagno di vita di Dalila Di Lazzaro? “Abbiamo grande intesa”

Nella vita della celebre attrice Dalila Di Lazzaro, che sarà ospite oggi sabato 16 novembre 2024 a Verissimo di Silvia Toffanin, da qualche anno è scattato un legame molto speciale con Manuel Pia, l’uomo che le ha ridonato il sorriso e la tranquillità dopo diverse esperienze finite male. Cantautore e compositore sardo, Manuel Pia ha raccontato in diverse occasioni il suo legame con l’ex modella nativa di Udine, soffermandosi sulla grande intesa artistica: “Abbiamo scritto diversi pezzi, ci siamo conosciuti musicalmente, lessi già i suoi libri prima di conoscerla personalmente e le scrissi una canzone, dopo un po’ mi chiamò per ringraziarmi e per collaborare con me, è una donna con grande cuore”.

Dalila Di Lazzaro ha ricambiato l’affetto nei confronti di Manuel Pia, ammettendo: “È il mio gemello maschio, è incredibile, quando scriviamo abbiamo un’intesa davvero enorme” le parole dell’attrice che è estremamente innamorata del suo compagno.

Dalila Di Lazzaro rivela su Manuel Pia: “Tra di noi c’è amicizia”

Il rapporto tra la nota attrice e Manuel Pia ha scatenato il mondo del gossip negli ultimi anni, anche se Dalila Di Lazzaro ha rivelato che tra di loro non ci sarebbe amore, se non una profonda amicizia: “C’è una simpatia, una bella amicizia tra noi, ma lui ha una fidanzata e io ho altre storie, se fosse vero non avrei problemi a dichiararlo” ha confessato Dalila Di Lazzaro riguardo al collega.

L’attrice dunque respinge le voci sulla storia d’amore con Manuel Pia, tra di loro ci sarebbe un legame profondo, ma che non toccherebbe le corde dell’amore, niente da fare dunque per chi sognava di rivedere Dalila Di Lazzaro felice e in love, l’artista ha comunque ritrovato una certa serenità con il musicista al suo fianco.