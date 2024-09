DALILA DI LAZZARO, GLI ABUSI A 5 ANNI: “VENIVANO LA NOTTE E…”

Dalila Di Lazzaro, gli abusi e le violenze subiti da piccola: cosa sappiamo di questa triste vicenda? Quest’oggi, nel salotto televisivo di “Verissimo”, il pubblico del talk show condotto come sempre da Silvia Toffanin rivedrà un volto famigliare e molto amato, ovvero la 71enne attrice ed ex modella friulana, protagonista qualche tempo fa di un’altra intervista a cuore aperto con la padrona di casa. E, in attesa di scoprire i contenuti di questa nuova ospitata, possiamo tornare sulle rivelazioni fatte da Dalila Di Lazzaro sugli episodi di violenza sessuale di cui è stata vittima durante l’infanzia e poi successivamente anche nel corso dell’adolescenza, oltre che le conseguenze fisiche ed emotive che hanno avuto su di lei.

Per raccontare di Dalila Di Lazzaro, gli abusi e le violenze che aveva subito tanti anni fa ci rifacciamo alla confessione della diretta interessata, fatta tra gli altri anche negli studi di “Verissimo” durante una sua partecipazione al rotocalco di Canale 5 nel novembre del 2023: i primi episodi di violenza sessuale risalgono a quando lei era ancora una bambina di soli cinque anni e aveva coinvolto delle persone vicine alla sua famiglia. “I miei genitori lavoravano e fui portata d’estate in una casa in campagna: i figli della signora che si prendeva cura di me avevano 15 e 20 anni e hanno abusato di me” aveva rivelato alla Toffanin, accennando anche a minacce psicologiche e con un cane prima di usare violenza su di lei.

VIOLENZA SESSUALE, DI LAZZARO: “UN MANIACO MI PICCHIO’ PER 4 GIORNI IN UNA…”

Nella confessione-choc di Dalila Di Lazzaro, gli abusi e le violenze subite da piccola furono scoperti proprio dalla madre dei due ragazzini: “Lei ha capito e Li ha picchiati. Ha parlato anche con mia mamma. Mio padre invece non l’ha mai saputo: era un ex puglie e li avrebbe ammazzati…” aveva concluso la scrittrice friulana prima di accennare alla seconda vicenda di violenze sessuali, se possibile ancora più dolorosa e cruenta. L’episodio risale a molti anni dopo, quando lei aveva 17 anni ma intanto era diventata già baby mamma del piccolo Christina: Dalila lavorava come modella e indossatrice per mantenere la famiglia (“Mio marito non riusciva a trovare lavoro”) e fu con questo appiglio che un maniaco si presentò da lei spacciandosi per un rappresentante di una grande azienda…

Ecco nel racconto di Dalila Di Lazzaro, gli abusi e le violenze subite questa volta durante un vero e proprio sequestro: “Si presentò un uomo che mi propose un lavoro come modella. In realtà però era un maniaco fuggito da un manicomio che mi sequestrò per quattro giorni in una casa abbandonata, mi picchiò, mi violentò” è la terrificante rivelazione della 71enne durante quell’ospitata a “Verissimo” che tuttavia ha anche un finale raccapricciante. Infatti, l’allora 17enne, dopo aver temuto anche di morire ed essersi poi riuscita a liberare, provò a denunciare tutto al capo della Polizia ma questi a sua volta “provò a violentarmi nel suo ufficio… Io gli diedi uno schiaffo e lui mi cacciò via”. Per tanto tempo la Di Lazzaro ha sofferto di attacchi di panico dovuti a queste violenze, raccontate pure nei suoi libri: “Non bisogna avere paura di denunciare, mai (…) Bisogna avere il coraggio di non subire”.