Dalila Di Lazzaro, incidente aereo e stradale/ “Hanno interrotto la mia carriera”

Dalila Di Lazzaro, in diverse occasioni, ha parlato dei due incidenti che le hanno cambiato la vita. Il primo è stato un incidente aereo. L’attrice si trovava negli Stati Uniti e per partecipare a una festa alle Bahamas prese un jet privato, che ebbe un incidente durante il volo: la Di Lazzaro rimase sette ore in acqua prima di essere soccorsa. “Sentivo l’aereo sprofondare e da allora non ho voluto più volare. Mi avevano scelto per fare la bond girl, dovevo essere al posto di Kim Basinger, ma non riuscivo a prendere l’aereo. Io avevo seminato all’estero più che in Italia, così sono rimasta qua, a nulla sono serviti anni di analisi. Da quel momento la mia carriera è finita”, ha rivelato a Caterina Balivo nello studio di “Vieni da me”. Negli anni Novanta, dopo la morte del figlio Christian in un incidente stradale, Dalila Di Lazzaro è stata vittima infatti di un incidente in scooter, per una buca.

Dalila Di Lazzaro: gli incidenti hanno interrotto la sua carriera

L’incidente le ha provocato la frattura dell’atlante, la prima vertebra del collo, costringendola a rimanere immobile nel letto, distesa e convalescente per lungo tempo. “Durante l’incidente ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico, non posso muovermi come tutti voi. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca”, ha spiegato l’attrice a Storie Italiane. Dalila Di Lazzaro ha anche rivelato di soffrire di un dolore cronico neuropatico: “Ho speso più di 750mila euro per curarmi. Vorrei riconoscessero che il mio problema è grave”. Per curarsi l’attrice ha lasciato Roma e si è trasferita a Milano. Il secondo incidente ha nuovamente compromesso la carriera di attrice: “Ha rotto un momento magico della mia carriera. A causa di quell’incidente non ho più potuto lavorare”, ha detto a Storie Italiane rivelando di avere una pensione molto bassa.



