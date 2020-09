“Dalila Mucedero è la finta fidanzata di Massimiliano Morra”/ Lory del Santo rivela..

Lo scoop del secolo forse lo ha appena fatto Lory del Santo a Mattino5 commentando il Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera e svelando anche che forse quello che abbiamo visto, almeno in un certo momento, era falso. Ma di cosa stava parlando di preciso? Ma della bella Dalila Mucedero, quella che tutti noi conosciamo come la fidanzata di Massimiliano Morra. La biondina ieri sera è entrata nella casa per l’incontro con il suo fidanzato ma in molti hanno notato che i due sembravano davvero molto freddi. Colpa del vetro che li divideva? Secondo Lory del Santo no visto che nel salotto di Federica Panicucci lancia la bomba: “Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e quindi d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata, come mai è spuntata dieci giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020?”.

LORY DEL SANTO RIVELA: “DALILA MUCEDERO FINTA FIDANZATA DI MASSIMILIANO MORRA”

Lory del Santo poi continua: “Questa fidanzata è inventata, si vede lontano un miglio. Non si può andare nella casa a dire continuamente il mio fidanzato, il mio fidanzato..”. I commenti degli altri opinionisti di Mattino5 non mancano e la prima a dire la sua è Antonella Mosetti convinta che non tutti debbano sempre mostrarsi ai paparazzi e sui social e questo spiegherebbe il loro amore segreto prima del Grande Fratello Vip 2020. Lory del Santo però continua dicendo: “Me lo hanno riportato amici molto stretti, mi sembra strano.. ci hanno parlato tante volte con lui e non ha mai menzionato una fidanzata”. Questioni di privacy o c’è qualcosa che non sappiamo?



