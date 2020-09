Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ Sorpresa al GF Vip? “Mi manchi…”

Dalila Mucedero è pronta a sostenere il fidanzato Massimiliano Morra in quella che potrebbe essere la sua ultima sera nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Con una storia pubblicata su Instagram, ha lanciato un indizio sulla sua presenza nella casa in vita dell’esito del televoto che vede Massimiliano contro Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Adua Del Vesco. Dalila Mucedero ha infatti pubblicato la foto dell’autostrada svelando di essere diretta proprio a Roma. Non una coincidenza considerando che oggi, lunedì 28 settembre, va in onda la quinta puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Come in tutte le edizioni, Signorini è pronto a regalare tante emozioni ai nominati. Massimiliano Morra, dunque, incontrerà la fidanzata Dalila come la settimana scorsa è accaduto ad Adua Del Vesco pur non essendo al televoto? Sembrerebbe proprio di sì.

DALILA MUCEDERO, DEDICA AL FIDANZATO MASSIMILIANO MORRA

Prima di rivedere il fidanzato Massimiliano Morra, Dalila Mucedero che sta seguendo sin dal primo giorno l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020, su Instagram, dopo aver pubblicato due foto, si è lasciata andare ad una bellissima dedica per il compagno. “Stamattina mi manchi un po’ tanto.. ma sono sempre con te”, ha scritto la Mucedero che, questa sera, potrebbe rivedere il fidanzato dopo due settimane di distanza. La Mucedero avrà modo anche di confrontarsi con Adua Del Vesco, ex fidanzata di Massimiliano Morra con cui si è ritrovata nella casa di Cinecittà? Tra la Del Vesco e Massimiliano Morra è tornato il sereno dopo un duro confronto: Dalila tenderà, a sua volta, la mano all’attrice siciliana? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020.





