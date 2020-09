Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra:”Adua? Lui non è un mostro”/ “Nomination al GF Vip..”

Massimiliano Morra continua ad avere qualche difficoltà nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il suo ingresso non è stato dei migliori per via dello scontro con Adua del Vesco dopo quello che è successo in passato e a sottolinearlo è proprio la fidanzata Dalila Mucedero che in un’intervista al settimanale Chi ci ha tenuto a sottolinearlo: “Massimiliano non è il mostro che hanno dipinto. Appena entrato nella Casa si è trovato di fronte al falò di confronto con la sua ex che lo ha dipinto come un egoista, narcisista e chissà cos’altro”. La fidanzata di Massimiliano Morra non ha dubbi sul percorso del suo fidanzato che sicuramente ha subito un contraccolpo proprio per via della presenza della sua ex che continua a parlare di lui con tutti causando così anche questo astio che lo ha portato ad essere al centro delle nomination di tutti, o quasi.

MASSIMILIANO MORRA VITTIMA DI ADUA DEL VESCO, PAROLA DI DALILA MUCEDERO

Nella stessa intervista, Dalila Mucedero spiega: “Quando Adua ha parlato dei suoi disturbi alimentari sembrava che fossero dovuti a Massimiliano, quando la verità è che entrambi hanno sofferto per il contesto in cui lavoravano. Adua è entrata da vittima, dicendo di non essere rancorosa ma dopo sei anni non voleva vedere Massimiliano”. La bella fidanzata non ha dubbi, Adua avrebbe dovuto sputtanarlo (se dalla parte della ragione) e poi chiudere il discorso invece di parlare male di lui con tutti: “Poi lo nominano tutti ed esce.. ma perché è così cattiva? A teologia non le hanno insegnato il perdono?”. Siamo sicuri che le sue parole potrebbero arrivare fin dentro la casa del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA