Dalla Strada al Palco, pagelle terza puntata: Domenico Vaccaro trionfa

Emozioni a non finire nella terza puntata di Dalla Strada al Palco, con Domenico Vaccaro che apre e chiude la serata da protagonista. E’ lui il vincitore, nonché il primo in classifica delle nostre pagelle se pensiamo all’aspetto puramente tecnico. Con la sua forza straordinaria ha sfidato le leggi della gravità, trasformandosi in una piuma. Voto 9.

Quanto ha guadagnato Luca Calvani al Grande Fratello?/ Le cifre annotate in un diario: bomba nella Casa

Subito dopo menzioniamo la giovane concorrente siciliana Michelle D’Andò, che al di là della sua storia toccante (è stata vittima di bullismo e bodyshaming) ha sfoderato una voce pazzesca e avvolgente con Creep dei Radiohead: voto 8,5. Un gradino sotto, ma pur sempre nel podio per noi, il musicista in sedia a rotelle Francesco Sicilia, esempio di eleganza e tenacia. Con la sua performance al piano ha convinto proprio tutti. Voto 8+.

Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Bernardo Cherubini/ "Mi ha persa, c'è troppa cattiveria"

Le pagelle di Dalla Strada al Palco, i protagonisti della terza puntata: Selma Ezzine ha un futuro davanti

Proseguiamo con le pagelle agli altri concorrenti più meritevoli della terza puntata di Dalla Strada al Palco. Un voto alto lo merita senza alcun dubbio la cantante di origine marocchine Selma Ezzine, che chiude la puntata con una ventata di energia e carisma da applausi. Voto 8, può arrivare lontano in futuro se saprà coltivare adeguatamente un talento niente male. Gradevole e, soprattutto, ammirevole la missione dell’uomo pallone Scannamago, ovvero Paolo Scannavino, il prestigiatore che sa come far divertire e scatenare i bambini in difficoltà. Voto 7,5.

Stefania Orlando furiosa con Shaila al GF: "Arrogante e cattiva"/ "Il mio matrimonio? Deve chiedermi scusa!"

Stesso giudizio positivo per i Boys 4 Road, che si esibiscono con Tu vuo’ fà l’americano, Ba ba baciami piccina e Nel blu dipinto di blu. Un repertorio classico ma di grande impatto, che vale anche la sorpresa di Elio di Elio e le Storie Tese. Voto 7,5.