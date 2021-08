Dalma Caneva, moglie Frank Chamizo/ Matrimonio da giovanissimi: avevano 17 e 19 anni

Frank Chamizo è il lottatore italiano e cubano che oggi rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sua moglie, Dalma Caneva, è anche lei una lottatrice dalla doppia cittadinanza (italiana e ungherese) specializzata nella lotta libera. Tutta la sua famiglia è composta da sportivi: sua madre Edit Dosza è arbitro internazionale di lotta; suo padre Lucio Caneva è allenatore della nazionale italiana; suo fratello Aaron è lottatore di livello internazionale. Lei e Frank si sono sposati nel 2011, quando Dalma aveva soltanto 17 anni (Frank invece ne aveva 19, essendo di due anni più grande). Con il matrimonio, Frank ha acquisito la cittadinanza italiana, che gli ha permesso di affermarsi come uno dei lottatori più forti della nazionale. Dalma, invece, ha vinto la sua prima medaglia seniores nel torneo dei -63 chilogrammi ai Campionati mondiali di Fort Dix 2014, dove si classificò terza.

Chi è Dalma Caneva, moglie di Frank Chamizo

Ai campionati del Mediterraneo di Madrid 2015, Dalma Caneva ottenne il suo primo oro nel torneo dei -63 chilogrammi. Il suo palmarès comprende anche un argento nei -68 chilogrammi ai Giochi del Mediterraneo di Tarrangona 2018 e un ulteriore secondo posto ai campionati europei di Roma 2020 (perse in finale contro la russa Chanum Velieva). Ha rappresentato l’Italia in varie edizioni dei campionati mondiali, ma fino a questo momento non ha mai vinto medaglie. Poco si sa della sua vita privata con Frank Chamizo: il lottatore ne ha parlato rare volte, perlopiù in occasione di interviste come quella rilasciata a Vanity Fair nel 2016. “Ci eravamo conosciuti tre anni prima al centro federale di Ostia: lei si è affezionata subito a me. Diciamo che non mi ha più mollato”, raccontò Frank cinque anni fa. Si legge ancora nelle sue dichiarazioni: “A Genova ho trovato una seconda casa. Convincermi a lasciare Cuba non è stato facile, ma ce l’ha fatta”.

