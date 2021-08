Olimpiadi Tokyo 2020 in tv/ Come seguire le gare, medagliere italiani (5 agosto)

Le Olimpiadi Tokyo 2020 oggi giovedì 5 agosto si avvicinano sempre di più all’epilogo e ci regaleranno tantissime altre emozioni: siamo ormai nel rush finale dei Giochi e le modalità per seguirli sono ormai chiare a tutti, ma può sempre essere utile ricordare ancora una volta tutte le possibilità in tv e in streaming video, oltre a quali siano gli italiani in gara nella giornata odierna, a livello di medagliere e possibilità di aumentare il bottino di podi azzurri. La prima parte del nostro discorso ci porta a parlare di Discovery Plus, che è il broadcaster ufficiale delle Olimpiadi Tokyo 2020 e garantisce la visione integrale dei Giochi in streaming video, ovviamente su abbonamento alla piattaforma. La visione sarà garantita senza costi a chi sia già cliente di Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Vision che hanno sottoscritto accordi con il broadcaster, mentre i canali Eurosport saranno parzialmente visibili soltanto su DAZN (dunque non su Sky). Le Olimpiadi Tokyo 2020 in chiaro saranno invece sulla televisione di stato: la rete olimpica è Rai Due, con circa 200 ore di copertura per tutta la durata dei Giochi, ma ricordiamo che le Olimpiadi Tokyo 2020 non saranno visibili in streaming su Rai Play, perché su questo Discovery ha conservato l’esclusiva.

OLIMPIADI TOKYO 2020: IL MEDAGLIERE DEGLI ITALIANI

Per quanto riguarda invece il medagliere degli italiani, alle Olimpiadi Tokyo 2020 la nostra spedizione ha raccolto finora 30 medaglie: abbiamo dunque ottime possibilità di battere il nostro record di podi che è di 36 in edizioni ormai lontane quali Los Angeles 1932 e poi Roma 1960, ma soprattutto gli straordinari due ori arrivati domenica dall’atletica hanno cambiato il passo e negli ultimi giorni è aumentata anche la qualità. Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs sono andati oltre le previsioni; lunedì c’è stato l’argento di Vanessa Ferrari nel corpo libero della ginnastica artistica, martedì ecco l’oro di Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17 di vela e ieri abbiamo festeggiato il sesto oro grazie a Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan nell’inseguimento a squadre maschile del ciclismo su pista. Quali ambizioni avremo oggi per le medaglie degli italiani alle Olimpiadi Tokyo 2020? Parliamo della giornata di giovedì 5 agosto 2021 e c’è da notare ad esempio il debutto assoluto del karate alle Olimpiadi, con Viviana Bottaro nel kata femminile e Angelo Crescenzo nel kumite -67 kg maschile che potrebbero avere entrambi ambizioni da podio, così come naturalmente Elia Viviani nell’Omnium del ciclismo su pista di cui è campione olimpico in carica, anche se nel frattempo è cambiato il programma di questa gara. Le primissime ore del giorno portano la 10 km di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri, sempre da seguire con grande attenzione pur con le cautele sulla forma, come ben sappiamo. Manfredi Rizza sarà in gara nella canoa K1 200 metri che prevede oggi sia la semifinale sia la finale, speriamo sia protagonista in entrambe, mentre nella lotta comincerà il cammino di Frank Chamizo che speriamo possa essere coronato domani in finale. Infine per l’atletica sarà una giornata di tante finali con anche gli azzurri in gara, dal salto triplo al getto del peso e la 20 km di marcia maschile. Ne vedremo ancora delle belle…

MEDAGLIE ITALIANI OLIMPIADI TOKYO 2020

ITALIA: 30 medaglie totali

6 oro (Vito Dell’Aquila, doppio pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Nacra 17 vela, inseguimento a squadre maschile ciclismo su pista)

9 argento (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari)

15 bronzo (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza maschile canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 mista U)

