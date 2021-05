Dalton Gomez, chi è il marito Ariana Grande/ Agente immobiliare di Los Angeles

Durante il fine settimana del 15-16 maggio, Ariana Grande ha sposato Dalton Gomez, con una cerimonia privata nella sua casa di Montecito. Ieri, un rappresentante della cantante ha confermato il matrimonio con l’agente immobiliare di Los Angeles. Secondo una fonte di E! il matrimonio è stato “ristretto e intimo. C’era molto amore e tutti erano davvero felici”. TMZ riferisce che c’erano meno di 20 ospiti e che non è stata una vera e propria cerimonia, ma uno scambio di voti. Ariana Grande e Dalton Gomez si sono fidanzati poco prima delle vacanze di Natale, mentre la loro prima apparizione risale a febbraio 2020, anche se stavano insieme da prima, come riportava TMZ. Ariana Grande ha confermato la sua relazione con Dalton Gomez nel video musicale della sua canzone “Stuck With U!”, uscito l’8 maggio 2020.

Chi è Dalton Gomez, marito di Ariana Grande?

Ma chi è il nuovo marito di Ariana Grande? Dalton Gomez lavora per Aaron Kirman Group come agente immobiliare di case di lusso. Secondo la sua biografia sul sito, Gomez è cresciuto nel sud della California e lavora nel mercato immobiliare di lusso da cinque anni. Gomez, infatti, ha aiutato Ariana Grande a trovare la sua attuale casa a Los Angeles. Una fonte aveva confermato a Us Weekly: “Ariana stava cercando una casa fuori Los Angeles e il suo team ha trovato Dalton per aiutarla. Quando lo ha visto, ha subito pensato che fosse carino e di bell’aspetto, e ha chiesto al suo team di organizzare un incontro di persona con lui. Ariana si è innamorata di Dalton poco dopo il loro incontro”. Per il compleanno di Dalton Gomez, Ariana Grande ha condiviso su Instagram diverse foto e video della coppia, scrivendo: “Buon compleanno al mio ragazzo, al mio migliore amico, alla parte migliore delle mie giornate. Ti amo”.

