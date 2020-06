Ariana Grande compie 27 anni/ Compleanno con Dalton Gomez? Successo con Lady Gaga e…

Ariana Grande spegne 27 candeline e festeggia non solo il compleanno ma anche un anno tutto da ricordare. Per la Grande è stato un 2019 ed un 2020 (finora) ricco di soddisfazioni e successi non solo sul piano professionale ma anche sentimentale. Dall’ultimo singolo, il duetto con Lady Gaga in cima alle classifiche, passando per l’impegno nelle cause social e poi il presunto amore con Dalton Gomez con il quale avrebbe da poco comprato casa. Un nuovo anno sta per ripartire e Ariana è certamente super carica. I regali sarebbero giunti in ampio anticipo ma sarebbero stati più che graditi dalla star internazionale a partire dal successo con Rain on me, il tormentone dell’estate 2020 che la vede in coppia con un’altra regina della musica, Lady Gaga con la quale è comodamente seduta in cima alle classifiche musicali di tutto il mondo. Grazie alla canzone con Gaga la Grande ha messo a segno un importante record, quello di essere la prima artista nella storia della musica a debuttare con quattro singoli alla prima posizione della Billboard Hot 100.

ARIANA GRANDE COMPIE 27 ANNI E COMPRA CASA CON IL SUO NUOVO AMORE

Sicuramente Ariana Grande non trascorrerà da sola questo 27esimo compleanno ma potrebbe festeggiare proprio al fianco di colui che, secondo il gossip internazionale, rappresenta il suo nuovo amore. Si chiama Dalton Gomez e fa l’agente immobiliare. Entrambi hanno trascorso insieme il lockdown a causa dell’emergenza da Coronavirus in California ed ora la loro relazione d’amore avrebbe compiuto un ulteriore passo in avanti con la decisione di Ariana di prendere una nuova casa da trasformare nel loro nido d’amore. E’ quanto rivela Amici.it secondo il quale l’artista star della musica pop avrebbe deciso di prendere una dimora più grande e confortevole sulle colline di Los Angeles nel rinomato quartiere di Bird Street. Si tratterebbe di una casa con grandi finestre come riferisce il Los Angeles Times del valore di 25 milioni di euro ma acquistata dalla star a poco più della metà… merito del suo Dalton?



