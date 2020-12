Damiano Carrara/ “Ero inca*zato nero quando mio fratello Massimiliano…”

Damiano Carrara è un protagonista di Real Time ormai da qualche anno. Il suo successo è sotto gli occhi di tutti così come gli ascolti che riesce a portare a casa venerdì su venerdì tanto da diventare il #DamianoFriday. Questa sera toccherà al noto pasticcere andare in pasto ai fan e agli spettatori di Seconda Vita, il programma di e con Gabriele Parpiglia che in queste settimane ha intervistato diversi personaggi della rete. Cosa racconterà Damiano Carrara? Le anticipazioni dell’intervista di questa sera mostrano il toscano in tutto il suo splendore pronto a raccontare la sua storia, le sue quattro vite, quella che lo ha portato lontano dall’Italia, quella che lo ha visto combattere con le unghie e con i denti per la sua idea imprenditoriale e quella che poi lo ha rivisto protagonista in Italia e non solo come personaggio televisivo ma anche come imprenditore. E la sua vita privata? Ancora una volta il pasticcere sembra che si terrà ben lontano dai riflettori e dai pettegolezzi proprio come è abituato a fare.

Damiano Carrara e il fratello Massimiliano hanno cambiato la loro vita quando…

Seduto comodo al cospetto di Gabriele Parpiglia per l’intervista a Seconda Vita proprio nel suo locale, Damiano Carrara racconta di quando ha tentato di far inserire la pasticceria nel ristorante in cui lavorava ma è stato snobbato e lui era davvero incaz*ato nero per i continui rifiuti ricevuti. Le cose cambiarono quando decise di chiamare suo fratello Massimiliano, che faceva già il pasticciere, e gli ha chiesto di raggiungerlo in America vedere un po’ se gli piaceva il posto e se voleva rimanere per intraprendere insieme questa attività. Dopo tante porte in faccia alla fine i due fratelli riuscirono nell’intento di aprire una pasticceria e non solo quella. Dopo il successo ottenuto negli Usa, Damiano è tornato in Italia dove si occupa con successo delle sue attività ma anche del suo ruolo televisivo. Lui stesso ammette di porsi sempre degli obiettivi per non annoiarsi, quale sarà il prossimo?



