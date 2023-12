Vincitore Bake Off Italia 2023, chi è?/ Gabriele e Fabio favoriti. Tommaso e Roberta eliminati? Video spoiler

Chi è il vincitore di Bake off Italia 2023? Gaffe di Real Time e spoiler su un eliminato

Oggi 15 dicembre su Real Time va in onda la finale di Bake off Italia 2023. In quattro si giocano il titolo di vincitore di questa combattuta edizione, e sono: Gabriele, Tommaso, Roberta e Fabio. In attesa di scoprire come andrà la finale e quali prove dovranno affrontare gli aspiranti pasticceri, non mancano i pronostici del web che in queste settimane si è appassionato alla gara.

Due sono i nomi più frequenti e che, secondo i sondaggi, sono i favoriti alla vittoria di Bake Off Italia: Gabriele e Tommaso. La loro è stata una sfida nella sfida sin dalle prime puntate di questa edizione, e proprio loro, insieme a Fabio, hanno più volte conquistato il grembiule blu, alternandosi. È proprio con questa sfida che molti telespettatori vorrebbero chiudere l’edizione: ma andrà così?

Bake off Italia 2023, un video svela un eliminato tra i finalisti

Dal web arriva un primo importante spoiler sulla finale di Bake Off Italia 2023. Un video promo pubblicato dal profilo Instagram ufficiale di Real Time (poi successivamente eliminato) ha infatti spoilerato un eliminato tra i quattro finalisti. Un fermo immagine mostra infatti il momento della proclamazione e la presenza tra i concorrenti eliminati, e dunque intenti ad assistere alla scena, di uno dei quattro finalisti. Se non volete scoprirlo in anteprima vi consigliamo di interrompere qui la lettura dell’articolo (e di non osservare la foto che trovate alla fine che mostra la scena in questione).

Vi sveliamo dunque in anteprima che a gran sorpresa è Tommaso l’eliminato che appare nel fermo immagine. Uno dei maggiori favoriti è dunque fuori dalla finalissima, che potrebbe dunque giocarsi tra Fabio e Gabriele, visto che per i telespettatori di Bake Off Italia 2023 Roberta sarebbe fuori dai giochi. Un colpo di scena che rimescola inevitabilmente le carte.

FOLLIA!! Credo che la finale a 2 sia tra Fabio e Gabriele (se teniamo conto del percorso di tutte le puntate e dei grembiuli blu) anche se per la ship sarebbe stata più epica la finalissima tra Tommaso e Gabriele (senza nulla da togliere a Fabio che mi piace) #BakeOffItalia https://t.co/QmCgf2JZhI — Laura (@Laufan845) December 13, 2023













