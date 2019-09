Damiano ‘Er Faina’ Coccia e Sharon Macrì/ “La bella e la bestia” ancora insieme dopo Temptation Island Vip

Damiano ‘Er Faina’ Coccia e Sharon Macrì sono stati fra i concorrenti più trash di Temptation Island Vip 2019 e di certo non dimenticheremo quante lacrime ha versato lo Youtuber nel corso del reality. Tutto alla fine si è risolto per il meglio, almeno in apparenza, visto che Sharon, dopo aver deciso di lasciarlo al falò di confronto, ha fatto marcia indietro ed è tornata al suo fianco. Non ci sono grossi dubbi sul fatto che i due stiano insieme ancora adesso, visto che lei esibisce una foto di coppia come immagine profilo di Instagram. Purtroppo è solo un indizio che dice tutto o niente, visto che da regolamento non potranno entrambi dire nulla di più sulla loro storia d’amore. Il via libera verrà dato solo in occasione dell’ultima puntata del programma, che ci svelerà che cosa è davvero accaduto in questi giorni fra Sharon e Damiano. Nel frattempo, lui pensa al Fantacalcio, posta video divertenti e parla con tutti i fan. Lei invece è più concentrata sulla famiglia, come dimostra la foto d’infanzia in cui la piccola Sharon si trova con il fratello. “Un fratello può essere il custode della tua identità, l’unica persona con le chiavi della tua illimitata e segreta conoscenza di te“, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Sharon Macrì.

Sharon Macrì e Damiano ‘Er Faina’ Coccia: la loro favola continua?

Potremmo appena aver ricevuto un indizio sul futuro di Sharon Macrì e Damiano Coccia, detto Er Faina. Per avere qualsiasi certezza sul fatto che stiano insieme dovremo attendere la fine di Temptation Island Vip 2019, ma in queste ore la ragazza ha condiviso una foto su Instagram che potrebbe far pensare ad un lieto fine definitivo. Nelle Stories, Sharon infatti inquadra una scritta amatoriale su un muro, “La bella e la bestia“. Per quale motivo? I caratteri non sono speciali, non si tratta di un murales o un’opera di street art. L’unica spiegazione è che in qualche modo abbia pensato al suo rapporto con Er Faina o che abbia voluto inviare un messaggio diretto a tutti i fan, che sperano di poter scoprire che la loro favola non è ancora finita. Durante la loro presenza nel villaggio abbiamo scoperto come siano entrambi impulsivi e imprevedibili. Anche se li abbiamo visti lasciare lo show mano nella mano, non possiamo dare per scontato che nel frattempo non sia accaduto qualcosa che abbia spezzato il loro rapporto.

