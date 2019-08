Damiano “Er Faina” replica alle accuse/ “Basta parlare di me, c’è di meglio da fare”

Fiumi di accuse e critiche stanno piombando su Damiano Coccia, più noto come “Er Faina“. Da quando è stata annunciata la sua partecipazione a Temptation Island Vip, tantissimi hanno avuto da ridire, puntando il dito contro lo youtuber additato come “hater del web”. Ultima a lanciare la sua accusa è stata Vladimir Luxuria, che sui social ha detto la sua su questa vicenda. “Tale Er Faina, professione hater sui social, è premiato diventando concorrente di #temptationislandvip. – ha scritto l’opinionista – Da ora in poi per fare carriera si devono offendere presentatrici tv e coppie omosessuali. La stessa tv che lui critica adesso è quella in cui ci vuole sguazzare. Coerenza zero.” Di fronte all’ennesimo attacco, Er Faina non è rimasto in silenzio e ha anzi replicato attraverso una serie di stories su Instagram.

Damiano “Er Faina” replica alle nuove accuse

“Volevo ricordare a tutti che sono in atto le consultazioni del Presidente della Repubblica. – esordisce Damiano “Er Faina” su Instagram, e continua – Non abbiamo un governo. Tra due giorni inizia la Serie A. Io sono contento che parlate di me, ma forse ci sta un po’ di meglio da fare, credo”. Non rilancia, dunque, il noto youtuber, che preferisce stavolta non alimentare la polemica. Tuttavia fa sentire la sua voce, sottolineando come la sua partecipazione a Temptation Island Vip stia facendo forse discutere sin troppo. Nonostante le sue parole, è molto probabile che la polemica non si fermerà con questo suo intervento. Potrebbe infatti essere centrale nel corso della messa in onda dello show condotto da Alessia Marcuzzi.

