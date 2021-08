Damiano lascia i Maneskin? Roberto Alessi “Falso”/ “Qualcuno lo spera ma non è così”

I Maneskin si sciolgono? Damiano David è pronto ad abbandonare la band? Una vera e propria bomba è esplosa oggi quando, attraverso le pagine di Novella2000, Roberto Alessi ha svelato un retroscena che avrebbe dell’incredibile: “C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo. Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido, la verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro”, le parole del direttore. Qualcuno lancia l’allarme, dunque, ma ai fan della band diciamo di stare calmi, perché le prove raccontano ben altro. A confermalo è proprio Alessi che, raggiunto al telefono da noi de Il Sussidiario.net, smonta l’ipotesi di un addio di Damiano alla band, per di più in un periodo di grande successo come questo, e ne spiega le motivazioni.

Roberto Alessi smonta la notizia dell’addio di Damiano ai Maneskin: “A qualcuno piacerebbe ma…”

“Non so che cosa c’è dietro ma è ovvio che se si sciogliessero i Maneskin, Damiano diventerebbe interessante per molti produttori.” ci fa sapere Roberto Alessi. D’altronde, ricorda che “I Maneskin hanno già firmato per l’esibizione al Circo Massimo del 9 luglio 2022, quindi da qui a un anno sicuramente è tutto tranquillo. Sono cavolate!” Il direttore, quindi, invita a non credere a queste dicerie, poi lancia la stoccata: “Ovvio che ci sono aspiranti manager ai cui non sembrerebbe vero di avere Damiano sul mercato”. Al telefono, Alessi ne sottolinea infatti il forte carisma, elemento vincente per tutta la band. Detto questo, quella dell’addio del cantante ai Maneskin rimane una voce senza alcun tipo di fondamento: “Qualcuno spera che si che si lascino ma no, non è così!”, conclude.

