D’amore e d’accordo Vip, 2a puntata/ Benedetta Parodi-Fabio Caressa, Alvin-Kali Wilkes, Clio MakeUp-Midolo

Anticipazioni seconda puntata D’amore e d’accordo Vip

Questa sera, mercoledì 8 settembre, su Real Time va in onda la seconda puntata di “D’amore e d’accordo Vip” condotto da Katia Follesa. In ogni puntata tre coppie dovranno rispondere a domande sulla loro vita insieme, per dimostrare quanto effettivamente conoscono il loro partner. Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare a Katia Follesa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale, che sarà devoluto all’AIRC. Settimana scorsa la prima puntata – vinta dallo chef Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora Laurito – ha conquistato 418 mila spettatori con il 2.1% di share. I protagonisti della seconda puntata di “D’amore e d’accordo Vip” sono: Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Alvin e Kali Wilkes, Clio Zammatteo (la celebre Clio MakeUp) e suo marito Claudio Midolo.

D’amore e d’accordo Vip: i protagonisti della seconda

Conosciamo meglio le tre coppie protagoniste della seconda puntata di “D’amore e d’accordo Vip”. Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sposati dall’11 luglio 1999. La coppia ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002, Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009. Nel 2019, in occasione dei loro 20 anni di matrimonio, Benedetta e Fabio hanno rinnovato i voti sposandosi per la seconda volta, con una romantica cerimonia alle Maldive. Alvin, al secolo Alberto Bonato, e la moglie Kali Wilkes festeggiano oggi, 8 settembre, il loro quattordicesimo anniversario di nozze. La coppia ha 2 figli, Tommee (2009) e Ariel (2013). Clio Zammatteo e il marito Claudio Midolo, game designer, hanno vissuto per 12 anni a New York, dove sono nate le loro figlie: Grace, nata il 29 luglio 2017, e Joy, nata il 22 aprile 2020. A settembre 2020 sono tornati a vivere in Italia: Clio e la sua famiglia raccontano questa esperienza nel programma “Clio Back Home” su Discovery+.

Le coppie protagoniste delle prossime puntate di D’amore e d’accordo Vip

I protagonisti delle prossime puntate di “D’amore e d’accordo Vip” saranno: la ex miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppie nata a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi; l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, protagonisti di “Temptation Island“; Georgette Polizzi e il marito Davide Tresse, i ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber e influencer Eleonora Petrella con il marito e manager Marco Cortelli, che ha sposato nel 2019; Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, la coppia conosciutasi partecipando a “Matrimonio a prima vista” che ha da poco festeggiato il primo anniversario.

