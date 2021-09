D’amore e d’accordo Vip/ Anticipazioni e ospiti: i Facchinettis e Donna Imma Polese

Questa sera, mercoledì 1° settembre, prende il via su Real Time in prima serata “D’amore e d’accordo Vip” condotto da Katia Follesa, versione celebrity del programma “D’amore e d’accordo” andato in onda a luglio, e a sua volta rifacimento del programma “Tra moglie e marito”, condotto da Marco Columbro dal 1987 al 1991. In ogni puntata – cinque in totale – tre coppie di fidanzati o coniugi dovranno rispondere a quesiti sulla loro vita insieme, per dimostrare quanto effettivamente conoscono gusti, abitudini, pregi e difetti del loro partner. Solo una coppia arriverà in finale e cercherà di dimostrare a Katia Follesa di andare “d’amore e d’accordo” per aggiudicarsi il premio finale, che sarà devoluto all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Le tre coppie protagoniste della prima puntata sono: Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito, Donna Imma Polese e Matteo Giordano.

D’amore e d’accordo Vip: i protagonisti della prima puntata

Conosciamo meglio le tre coppie protagoniste della prima puntata di “D’amore e d’accordo Vip“. Francesco Facchinetti, figlio di Roby dei Pooh, è sposato con Wilma Helena Faissol dal 2014. I due si sono “risposati” ad agosto 2020. La coppia ha avuto due figli: Leone e Lavinia. In famiglia ci sono anche Charlotte, nata da una precedente relazione di Wilma, e Mia, la bambina di Francesco e Alessia Marcuzzi. Roberto Valbuzzi, chef e conduttore, è un ex volto di “La prova del cuoco” e giudice di “Cortesie per gli ospiti”, con Csaba dalla Zorza e Diego Thomas. La moglie Eleonora Laurito è un’influencer, blogger e organizzatrice di eventi. I due hanno una figlia, Alisea. Donna Imma Polese è la figlia del “Boss delle Cerimonie”, Antonio Polese, morto il 1° dicembre 2016. Insieme al marito Matteo Giordano gestisce il Grand Hotel La Sonrisa, celebre come “Castello delle cerimonie”.

Le coppie protagoniste

I protagonisti delle prossime puntate di “D’amore e d’accordo Vip” saranno: la make-up artist Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo, da poco tornati in Italia dopo anni a New York; Benedetta Parodi e il telecronista Fabio Caressa; Alvin e Kali Wilkes; la ex miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci; Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, coppie provenienti da “Uomini e Donne“; Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, protagonisti di “Temptation Island“; Georgette Polizzi e Davide Tresse, i ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller; l’influencer Valeria Angione e il fidanzato Luca Di Girolamo; la youtuber Eleonora Petrella e il suo manager Marco Cortelli; Martina Pedaletti e Francesco Muzzi di “Matrimonio a prima vista Italia”.

